Lewis Baker'a İngiltere'den övgüler yağdı

Ankaragücü maçında attığı süper frikik golüyle Trabzonsporlu taraftarları mest eden Lewis Baker adını İngiltere'de de hatırlattı. Sosyal medyada da oldukça konuşulan Baker'a bir övgü de eski takımı Leeds United forveti Bamford'dan geldi.
Baker'ı attığı harika golden dolayı alkışlayan Bamford, 2018-19'da yarım sezon formasını giydiği Leeds United takımının Baker'dan faydalanamadığını vurguladı.
Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-0'la geçen Galatasaray'ın dış saha performansı yüzleri güldürdü. 5'i koronavirüs izolasyonu olmak üzere 7 eksikle gelinen zorlu deplasmanda ortaya konan futbol ve alınan farklı skor camiada güven sağladı. Geçen sezonlarda deplasman 'fobi'sini bitiremeyen Galatasaray bu sezon deplasmanları 'hobi'ye çevirdi.
Diego Maradona'nın çocuğu olduğunu iddia eden Santiago Lara (19), Maradona'nın defnedilmesinden 24 saat sonra DNA testi için mezarın geri kazılmasını talep ediyor.
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut, Beşiktaş derbisinin planını belirledi, öğrencilerinden telaş yapmadan son ana kadar maçın içinde kalmalarını istedi.
Beşiktaş'ın 19 Temmuz 2020'de 2-0 kazandığı F.Bahçe maçında 2. golü üreten Gökhan-Caner ikilisi, bu kez siyah beyazlılara karşı oynayacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, futbolcularını Fenerbahçe derbisine motive etmek için özel bir video izlettirecek.
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde 2'de iki yaptı, sezon başında oluşan kara bulutları dağıtmayı bildi.