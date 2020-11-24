Lewis Baker güzel oyununu skora yansıtamadı

SPOR GÜNDEMİ

Erol Bulut'tan Beşiktaş maçı öncesi flaş karar Erol Bulut'tan Beşiktaş maçı öncesi flaş karar Gençlerbirliği maçını farklı geçen Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi tatlı bir telaş yaşanıyor. Teknik Direktör Erol Bulut'u zor bir karar bekliyor.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül sürprizi Fenerbahçe'de Gökhan Gönül sürprizi Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut ile görüşen tecrübeli sağ bek, pazar günü sahada olmayı hedeflediğini belirtip, “Şu an hazır değilim ama o güne kadar olurum. Planlarınızı bana göre yapabilirsiniz” dedi.

Silviu Lung'un durumu belli oldu! Kaç hafta yok? Silviu Lung'un durumu belli oldu! Kaç hafta yok? Galatasaray maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Kayserispor kalecisi Silviu Lung'un MR'ı çekildi.

Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Milli görev için ülkesi Ekvadır'a gitmiş ve burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Galatasaray'da Radamel Falcao seferberliği Galatasaray'da Radamel Falcao seferberliği Kolombiyalı golcü dün akşam fazlasıyla arandı. Sakatlığı nedeniyle Sivas'tan sonra Kayseri karşısında da forma giyemeyen Falcao'nun Rize deplasmanında takımdaki yerini alabilmesi için tüm imkanlar seferber edilecek.