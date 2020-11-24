Lewis Baker güzel oyununu skora yansıtamadı

Abdullah Avcı'nın ilk maçında 11'de şans verdiği Lewis Baker, fırsatı genel olarak iyi kullandı ancak istediği skor katkısını sağlayamadı.
İngiliz yıldızın ilk yarıda Afobe'ye verdiği şık pasta takım arkadaşı golü atamayınca, asist güme gitti. Baker ikinci devrede de çok net bir gol şansını kendisi değerlendiremedi. Başarılı orta saha her şeye rağmen geçer not aldı.
Gençlerbirliği maçını farklı geçen Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi tatlı bir telaş yaşanıyor. Teknik Direktör Erol Bulut'u zor bir karar bekliyor.
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut ile görüşen tecrübeli sağ bek, pazar günü sahada olmayı hedeflediğini belirtip, “Şu an hazır değilim ama o güne kadar olurum. Planlarınızı bana göre yapabilirsiniz” dedi.
Galatasaray maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Kayserispor kalecisi Silviu Lung'un MR'ı çekildi.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Milli görev için ülkesi Ekvadır'a gitmiş ve burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.
Kolombiyalı golcü dün akşam fazlasıyla arandı. Sakatlığı nedeniyle Sivas'tan sonra Kayseri karşısında da forma giyemeyen Falcao'nun Rize deplasmanında takımdaki yerini alabilmesi için tüm imkanlar seferber edilecek.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Fenerbahçe derbisine savunmada Welinton ve Vida ile çıkmayı planlıyor.