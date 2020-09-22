  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 22 Eylül 2020 Salı 11:33
  • |
  • Son Güncelleme:

Lewis Baker: En sevdiğim, tercih ettiğim mevki merkez orta saha

Lewis Baker: En sevdiğim, tercih ettiğim mevki merkez orta saha

Paylaş

Trabzonspor'un yeni transferi Lewis Baker, “Benim açımdan önemli bir sezon olacağını düşünüyorum. Oynama fırsatıyla beraber, burada edineceğim tecrübelerle birlikte kendi kariyerime önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bahsettiğim gibi hoca ile projeler, kulübün geleceği ve yapmak istedikleri ile alakalı konuştuk. Benim için yeni bir meydan okuma. Bu meydan okumayı kesinlikle kabul ediyorum” dedi.

Trabzonpor’un İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Lewis Baker, bordo-mavili ekibin antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımda birçok tecrübeli isim bulunduğunu ve bu isimlerin kendisine çok yardımcı olduğunu belirten Baker, "Dolayısıyla işimi biraz kolaylaştırmış oldular. İngiltere’den gelmeden önce maçlara çıkmaya hazırdım ancak takdir edersiniz ki takım arkadaşlarınızı henüz tanımadan, özelliklerini bilmeden maça çıkmak çok zor. Bunun zorluğunu ilk başta yaşadım açıkçası. Bunu yavaş yavaş atlattığımı, arkadaşlarımla kısa sürede iyi bir uyum sağladığımızı düşünüyorum” diye konuştu.

"SEZONUN GERİ KALANINI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Futbolu çok özlediğini dile getiren Baker, “Uzun sürenin ardından yarışmacı maçlara, mücadele gerektiren maçlara tekrar dahil olma fırsatı buldum. Sezonun geri kalanını dört gözle bekliyorum. Merkez orta pozisyonunun en sevdiğim, tercih ettiğim pozisyon olduğunu söyleyebilirim. Buraya gelmeden önce evet hoca ile konuştum. Kulübün projeleri, geleceği hakkında konuştuk. Duyduğum şeylerden sonra çok etkilenmiştim açıkçası. Duyduğum şeylerin buraya gelmemde katkısı oldu” şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE LİGİNİ TAKİP EDEN BİRİYDİM"

Transfer olmadan önce Süper Lig’i takip ettiğini söyleyen İngiliz orta saha, “Benim açımdan önemli bir sezon olacağını düşünüyorum. Oynama fırsatıyla beraber, burada edineceğim tecrübelerle birlikte kendi kariyerime önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bahsettiğim gibi hoca ile projeler, kulübün geleceği ve yapmak istedikleri ile alakalı konuştuk. Benim için yeni bir meydan okuma. Bu meydan okumayı kesinlikle kabul ediyorum. Buraya gelme sebeplerimden bir tanesi de bu. Türkiye ligini takip eden biriydim. Burada hangi tip oyuncular olduğunu biliyordum. Benim için de eğlenceli bir sezon olacak” ifadelerini kullandı.

"KENDİMİZ GİBİ OYNAYARAK MAÇLARI KAZANMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Hakemlerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Baker, sözlerini şöyle noktaladı:

“Maçlarda her iki takım için de tek hakem var. Bazen kabullenmesi zor olsa da hakemlerin kararlarını kabul etmeniz gerekiyor. Çok fazla bir şey yapmanız mümkün gözükmüyor. Hakemsiz maç da olmayacağı için onları unutarak, kendimiz gibi oynamaya çalışarak maçları kazanmaya çalışacağız. Hakem faktörünü dışarda bırakmaya çalışacağız.”

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

F.Bahçe sonunda muradına erdi! Bugün İstanbul'a geliyor
F.Bahçe sonunda muradına erdi! Bugün İstanbul'a geliyor

F.Bahçe sonunda muradına erdi! Bugün İstanbul'a geliyor

Caner'den hocasına tepki! 82'de oyundan alınınca olanlar oldu
Caner'den hocasına tepki! 82'de oyundan alınınca olanlar oldu

Caner'den hocasına tepki! 82'de oyundan alınınca olanlar oldu

Kartal'a müjde! Aboubakar bu gece İstanbul'a gelecek
Kartal'a müjde! Aboubakar bu gece İstanbul'a gelecek

Kartal'a müjde! Aboubakar bu gece İstanbul'a gelecek

Çorum Şehir Stadı hizmete girdi

SPOR GÜNDEMİ

'Haddini bil Ümit Öztürk'
'Haddini bil Ümit Öztürk'

'Haddini bil Ümit Öztürk'

'Haddini bil Ümit Öztürk'

Galatasaray'da sakatlık kabusu
Galatasaray'da sakatlık kabusu

Galatasaray'da sakatlık kabusu

Başakşehir maçında sakatlanan Saracchi, Hajduk maçını kaçıracak, Fener derbisine yetişmesi de zor görünüyor. Sol bekte görev yine Linnes'in olacak.

Fener'in 5 milyon euroluk teklifini reddettiler
Fener'in 5 milyon euroluk teklifini reddettiler

Fener'in 5 milyon euroluk teklifini reddettiler

Fenerbahçe, Zamalek'in genç golcüsü Mostafa Mohamed için Mısır ekibine 5 milyon euro önerdi. Ancak teklif reddedildi. Samatta için Aston Villa'yla görüşülüyor.

Uğurcan için kıran kırana pazarlık! Sonraki satıştan pay şartı
Uğurcan için kıran kırana pazarlık! Sonraki satıştan pay şartı

Uğurcan için kıran kırana pazarlık! Sonraki satıştan pay şartı

Kalecisi Edouard Mendy'yi Chelsea'ye kaptıran Fransız ekibi Rennes, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 12+3 milyon euro + sonraki satıştan pay teklifi sundu. Bordo-Mavili ekip 25 milyon euro talep ediyor ancak sonraki satıştan pay oranı yüzde 20 seviyelerine çekilirse bonservis bedeli 20 milyon euro civarlarına inebilir.

Trabzonspor'da Oumar Niasse sürprizi
Trabzonspor'da Oumar Niasse sürprizi

Trabzonspor'da Oumar Niasse sürprizi

Maliyeti uyarsa Niasse Daha önce Akhisar forması giyen ve menajerine "Türkiye'ye dönmeye hazırım" diyen 30 yaşındaki golcü, verilecek parayı kabul ederse bordo-mavililerin kapısı açık.

Başakşehir'den sürpriz Mbaye Diagne atağı
Başakşehir'den sürpriz Mbaye Diagne atağı

Başakşehir'den sürpriz Mbaye Diagne atağı

Başakşehir, Galatasaray'dan Diagne'yi kiralamak istedi ancak sarı-kırmızılı yönetim 5 milyon euro bonservis bedeli talep etti.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.