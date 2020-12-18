Levent Şahin'den Fatih Terim açıklaması: Atılacak bir pozisyon değildi

Süper Lig'in 13. haftasında Karagümrük deplasmanında 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Yardımcı Antrenör Levent Şahin maçın ardından konuştu. Fatih Terim'in kırmızı kartıyla ilgili olarak “Bugün maçtan daha çok hocamızın atılması konuşulacak” diyen Şahin, “Artık kulübelere daha çok bakılmalı” dedi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılan maçta teknik direktör Fatih Terim'in kırmızı kartla sahadan atılması nedeniyle basın toplantısına yardımcısı Levent Şahin katıldı.

"HOCAMIZ RAKİBİ TEBRİK ETTİ"

Fatih Karagümrük'ü aldığı galibiyetten dolayı tebrik eden Şahin, "Maç sonrasında hocamız, teknik ekibimiz ve oyuncularımız, rakibi tebrik etti." diye konuştu.

"DİĞER KULÜBELERE BAKSINLAR, ATILACAK POZİSYON DEĞİLDİ"

Fatih Terim'in kırmızı kart gördüğü anda yaşananları anlatan Levent Şahin, "Bunlar, oyun içinde olan şeyler. Hocamızın atılmasını diğer maçlara, teknik ekiplere ve kulübelere bakarak yorumlamalarını istiyorum. Bana göre atılacak bir pozisyon değildi. Maalesef maçtan daha çok konuşulacak konu hakemin yönetimi ve hocamızın atılmasıdır." ifadelerini kullandı.

"MAÇTAN ZİYADE HAKEM VE KARARLARI KONUŞULACAKTIR"

Levent Şahin, iki takımın da maça oynama isteğiyle başladığını anlatarak, "Maçın başında girdiğimiz pozisyonlar vardı. Rakip takımın da girdiği pozisyonlar vardı. Bunlar, iki takımın da oynama isteğinde olduğunu gösteren bulgulardı. Bugün maçtan ziyade daha çok hakem ve verdiği kararlar konuşulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.