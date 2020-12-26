Levent Şahin: 'Galibiyeti hocamı Terim ve taraftarımıza armağan ediyoruz'

Galatasaray'da Fatih Terim'in cezası nedeniyle Trabzonspor maçına takımın başında çıkan yardımcı antrenör Levent Şahin, Trabzonspor galibiyetini değerlendirdi, "Beklediğimizden daha kolay oldu" dedi.

Trabzonspor maçını yorumlayan Levent Şahin, "Burası bizim için zor bir deplasmandı. Oyuna baktığımızda beklediğimizden daha kolay geçti. Oyuncu arkadaşlarımı mücadeleden dolayı tebrik ediyoruz. Oyunun belli bölümlerinde zaman zaman geri düştük. Bu da gayet normaldi. Bu da taktik anlayış içerisinde oyunculara söylediğilmiz bir şeydi. Rakip daha çok uzun toplarla sonuca gitmeye çalıştı. Uzun toplarda dönen topları doğru pozisyonda doğru yerleşimle sahip olduktan sonra oyunun genelini domine ettik" dedi.

Cezalı duruma düşen Taylan'ın eksikliği ve Feghouli'nin son durumunun sorulması üzerine de Şahin, "Taylan önümüzdeki hafta yok. Ancak genelde kaleden öndeki alana kadar bir çok arkadaşımız eksik. Biz bunu sorun etmiyoruz. Önümüzdeki haftada Antalyaspor maçında hangi arkadaşımıza görev verirse en iyi şekilde

Feghouli'de zorlanma oldu. Fazla riske edilmedi" ifadelerini kullandı.

"2020'yle ilgili son bir şey söylemek istiyorum" diyen Levent Şahin, "Bu yıl hem bizden hem de bütün ülkem adına, tüm alışkanlıkları ve sevdiklerini aldı. Son 8-9 aydan bu yana hiçbir şey eskisi gibi değil. Umarım 2021 yılı hepimize, ulusumuza, milletimize, Galatasaray taraftarına ışık olur. Yılın son maçıydı. Umarım futbolseverlere keyifli bir maç izletmişizdir. Maçtaki galibiyeti de hocamız Fatih Terim ve taraftarımıza armağan ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.