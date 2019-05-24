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Levent Şahin: Aklımızdaki tek şey şampiyonluk kutlamaları

Levent Şahin: Aklımızdaki tek şey şampiyonluk kutlamaları

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, şampiyonluğu doyasıya kutlamak istediklerini söyledi.

Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında tribüne gönderilen ve tedbirli olarak Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen teknik direktör Fatih Terim'in yerine, Sivasspor'un Galatasaray'ı 4-3 yendiği karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına Levent Şahin katıldı.

Şahin, kendileri için önemli olanın Sivas'a şampiyon gelip şampiyon dönmek olduğunu belirtti.

Takımda bugün revizyona gidildiğini aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Sonuçta ne olursa olsun bugün formayı terleten oyuncularımız hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda bugüne kadar mücadele eden arkadaşlarımızdı. İnanıyorum ki onlarla konuştuğumuzda ne oyundan ne de skordan memnundurlar, diye düşünüyorum. Gönül kazanıp dönmek isterdi ama maalesef olmadı. Düşüncemiz, yarından itibaren şampiyonluğu doyasıya kutlamak. Çünkü gerçekten zorlu bir süreçten geçtik. Bu maçı oturup kendi aramızda analiz edeceğiz ama şu anda odağımız tamamen şampiyonluk kutlamaları. Yorucu geçen bir sezonun ardından hak ettikleri kutlamada bütün takım, seyirci ve camia olarak birlikte olabilmek."

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