Levante ile anlaştığı iddia edilen Joao Pereira, söz konusu haberleri yalanladı

Trabzonspor'da, sözleşmesi bitecek olan Joao Pereira'nın Levante ile anlaştığı ileri sürülmüştü. 36 yaşındaki sağ bek, görüştüğü bazı takımlar olduğunu ancak kimse ile bir anlaşma yapmadığını açıkladı.

Sözleşmesi bitecek olan Joao Pereira'nın Levante ile anlaştığı ileri sürülmüştü.



36 yaşındaki sağ bek, görüştüğü bazı takımlar olduğunu ancak kimse ile bir anlaşma yapmadığını açıkladı.

Bordo-mavili yöneticiler de Pereira'nın kontratının biteceği için istediği takımla görüşme hakkına sahip olduğunu söylediler.

BU SEZON 5 ASİST YAPTI

3.5 sezondur Trabzonspor forması giyen Pereira, bu sezon 30 maçta 5 asist yapıp, 1 gol attı. Toplamda ise 105 maça çıkıp, 3 gol+16 asist üretti.

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