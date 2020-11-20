Letonya kulübü Riga'da 29 koronavirüs vakası

Koronavirüs pandemisi sporda etkisini göstermeye devam ediyor. Letonya ekibi Riga FC, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, takıma yapılan koronavirüs testleri sonucunda pozitif çıkan kişi sayısının 29’a yükseldiğini duyurdu. Yapılan paylaşımda, 2 doktor, 5 antrenör ve 1 futbolcu olmak üzere 13 pozitif vaka daha çıktığını, kulüpteki pozitif sayısının da 29’a yükseldiği ifade edildi.
Letonya temsilcisi daha önce yaptığı açıklamada, 14’ü futbolcu olmak üzere 16 kişinin Covid-19 testinin pozitif olduğunu açıklamıştı.
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• "Bireysel performanslarda ya da konsantrasyondaki bir eksiklik takım oyunumuzu etkiliyor."
• "Artık ortaya bir 'Türk tarzı/ekolü' çıkarmak zorundayız."
• "Lucescu'nun takımı gençleştirmek için geride bıraktığı kilden heykel de yapılır, çanak çömlek de."
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Letonya ligi futbol takımlarından Riga FC, takımdaki koronavirüs vaka sayısının 29'a çıktığını açıkladı.