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aksam.com.tr
  • 23 Nisan 2020 Perşembe 19:59
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  • 23 Nisan 2020 Perşembe 20:01

Les Ferdinand: "Beşiktaş'a çok teşekkür ediyorum"

Les Ferdinand: "Beşiktaş'a çok teşekkür ediyorum"

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Beşiktaş'ın unutulmaz ismi, İngiliz oyuncu Les Ferdinand, yayıncı kuruluş beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu. Ferdinand, Süper Lig hakkında konuşurken Beşiktaş'ın iki yabancısı Karius ve N'Koudou hakkında görüşlerini aktardı. Ferdinand, Premier Lig'de görev yapan Cenk Tosun hakkında da konuştu.

Ferdinand'ın açıklamaları şöyle;

"Şu an sadece futbol değil, bütün dünya etkilendi. Kötü zamanlar yaşıyoruz ama futbolun her şeye karşı bağışıklığı olduğunu da gördük. Futbol her zaman hayatta kaldı. Yaptığım iş çok fazla değişmedi. Hala oyuncu avcısıyım. Teknolojiyle oyuncuları izliyorum, işim şu anda da devam ediyor. Futbolun ve toplumun yararı için oyunların ertelenmesi doğru karardı. Bütün sporlara baktığınız zaman, her yer aynı durumda. (EURO 2020'nin ertelenmesi hakkında)"

"BEŞİKTAŞ'A ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Hâlâ Beşiktaş'ın sonuçlarına bakıyorum, iyi olup olmadıklarını kontrol ediyorum. Türkiye'deki günlerimden birçok anım var. Futboluma da olumlu yansıdı. Beşiktaş'a çok teşekkür ediyorum beni kabul ettikleri için, önemli bir zamandı benim için. Karius ve N'Koudou iyi oyuncular. İngiltere'de yeterince iyi zaman geçirmediler ama tekrar başarılı olmak adına iyi bir yere gittiler."

"SÖRLOTH BENCE İYİ BİR OYUNCU"

"Süper Lig, her geçen yıl güçleniyor. Türkiye'ye gitmeyi düşünen birçok oyuncuyla konuşuyorum. Sörloth bence iyi bir oyuncu. Buradayken biraz zorlanmıştı ama diğer seçenekleri değerlendirdi. Trabzonspor'da iyi bir iş çıkartıyor. Umarım tekrar istediği yere ulaşır"

"CENK TOSUN BENCE İYİ İŞ ÇIKARDI"

"Premier Lig'de bir kulübe geldiğinizde işler zor oluyor. Cenk Tosun bence iyi iş çıkardı. Teknik direktörü ve sahada oynadığı yer değişti. Ama şimdi gittiği yerde sevgi gösteriliyor. Neler yapabileceğini biliyoruz."

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Les Ferdinand: ‘Beşiktaş'a çok teşekkür ediyorum‘
Les Ferdinand: ‘Beşiktaş'a çok teşekkür ediyorum‘

Les Ferdinand: ‘Beşiktaş'a çok teşekkür ediyorum‘

Beşiktaş'ın unutulmaz ismi, İngiliz oyuncu Les Ferdinand, yayıncı kuruluş beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu. Ferdinand, Süper Lig hakkında konuşurken Beşiktaş'ın iki yabancısı Karius ve N'Koudou hakkında görüşlerini aktardı. Ferdinand, Premier Lig'de görev yapan Cenk Tosun hakkında da konuştu.
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