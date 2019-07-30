L'Equipe, Radamel Falcao'nun Galatasaray'a imza atacağını iddia etti

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Radamel Falcao ile ilgili olarak Fransız basınından flaş bir iddia geldi. L'Equipe, Kolombiyalı ismin Galatasaray'a artık çok yakın olduğunu manşetine taşıdı.

Galatasaray taraftarı yeni sezon öncesinde Radamel Falcao'yu kadrosunda görmeyi isterken, Kolombiyalı golcü için Fransa'da flaş bir haber manşet oldu. Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L'Equipe, Radamel Falcao'nun Galatasaray'a yakın olduğunu duyurdu.

"RADAMEL FALCAO GİDİYOR"

Monaco'nun 2013 yılının Haziran ayında 60 milyon euroya bonservisini aldığı Radamel Falcao ile yollarını ayırmaya çok yakın olduğu duyuruldu. Monaco'nun menajer Jorge Mendes'ten Falcao ile yolların ayrılması için bir formül bulmasını istediği belirtildi. İlk olarak Falcao'nun yerine Milan'dan Andre Silva'nın geleceği planlanırken, Portekizli golcünün sağlık kontrolünden geçememesinin büyük bir şok yaşattığı vurgulandı. Ancak daha sonra gündeme Real Madrid forması giyen Mariano Diaz'ın alındığının detayları yazıldı.

"VALENCIA YA DA A.MADRİD'E GİDEBİLİRDİ; GALATASARAY'IN TEKLİFİ DAHA İYİ"

Monaco'nun ilk planda Radamel Falcao'yu Valencia ya da Atletico Madrid'e göndermeyi düşündüğü, Kolombiyalı golcünün de bu fikre sıcak baktığı kaydedildi. İki İspanyol kulübünün, Falcao'nun net maaşı olan 8 milyon euroyu ödemeye sıcak baktığı ama Galatasaray'ın daha iyi bir teklifle sona yaklaştığı öne sürüldü.

Bu arada Yahoo Sport France'de yer alan habere göre ise; Falcao'nun menajeri Jorge Mendes, Galatasaray'dan 3 yıllık sözleşme istedi. Ayrıca Mendes, Kolombiya kulübü Millionarios'tan Falcao'ya bir teklif gelmesi halinde sözleşmenin tek taraflı feshedilmesi şartını masaya koydu.

"ÖNCE DIAZ GELSİN, SONRA FALCAO GİTSİN"

Bu arada Monaco'nun ekonomik anlamda rahatlamak adına Falcao'nun gitmesini istediğinin altı çizilirken, teknik direktör Leonardo Jardim'in yeni bir golcü gelmeden, Kolombiyalı'nın çıkışını istemediği ifade edildi.

Jardim'in bir dönem Lyon'da forma giyen ve 34 lig maçında 18 gol atan Mariano Diaz'ın Fransa Ligi'ni yakından tanıması nedeniyle, 25 yaşındaki Brezilyalı isme onay verdiği belirtildi. Bu transferin 20 milyon euroya gerçekleşebileceği duyuruldu.

DZEKO OLMADI, SCHICK BEĞENİLMEDİ

Bu arada Monaco'nun daha önce Roma'dan Edin Dzeko'yu transfer etmek istediği ancak Inter'in devreye girmesiyle bu ilgilinin yarıda kaldığı vurgulandı. Roma'nın daha sonra Trabzonspor'un gündemine gelen Patrik Schick'i Monaco'ya önerdiği ancak teknik direktör Jardim'in Çekyalı golcüyü istemediği açıklandı.

(Sporx)