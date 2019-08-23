Leonardo Jardim'den Falcao açıklaması: Kulüple bir sorunu varsa araya girmek istemem

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Radamel Falcao ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Radamel Falcao'nun takımdan ayrılıp ayrılmayacağı üzerine sorulan soruya "Falcao oynamıyor çünkü sakat. Ayağında ağrısı var. Kulüple ilgili sorunu var ise araya girmek istemem. Ancak şunu söyleyebilirim ki sakat olduğu için kadroda yok" cevabını verdi.