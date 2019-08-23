Leonardo Jardim'den Falcao açıklaması: Kulüple bir sorunu varsa araya girmek istemem

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Radamel Falcao'nun takımdan ayrılıp ayrılmayacağı üzerine sorulan soruya "Falcao oynamıyor çünkü sakat. Ayağında ağrısı var. Kulüple ilgili sorunu var ise araya girmek istemem. Ancak şunu söyleyebilirim ki sakat olduğu için kadroda yok" cevabını verdi.
İspanya'nın en saygın gazetelerinden AS, Radamel Falcao'nun Galatasaray ile transfer görüşmelerini sonlandırdığını ve Kolombiyalı golcünün Valencia ile görüşmelere başladığını iddia etti.
Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Mbaye Diagne için Suudi Arabistan'dan flaş bir haber ortaya atıldı.
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Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Radamel Falcao ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın yeni transferi Steven Nzonzi, açıklamalarda bulunurken teknik direktör Fatih Terim ve taraftarlar hakkında övgü dolu sözler kullandı.
Mali kriz ve transfer yasağıyla birlikte lige -6 puanla başlayan TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'a haciz geldi.
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