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Leonardo Jardim, Fenerbahçe'nin büyük oranda anlaştığı Luiz Gustavo'ya göz koydu

Leonardo Jardim, Fenerbahçe'nin büyük oranda anlaştığı Luiz Gustavo'ya göz koydu

Fenerbahçe'nin transferinde büyük aşama kaydettiği Marsilya'nın Brezilyalı orta sahası Luiz Gustavo'ya son günlerin tanıdık ismi Leonardo Jardim talip oldu. Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferinin gecikmesindeki bir numaralı isim olan Monaco Teknik Direktörü Jardim, şimdi de Fenerbahçe'nin çok istediği Luiz Gustavo'nun peşine düştü.

Fransa'nın Canal+ kanalının haberine göre Fransa Ligi'nde 3 haftada 2 mağlubiyet 1 beraberlik alan Monaco'da teknik direktör Jardim, takımın defansif yönünü güçlendirmek için Marsilya'dan Luiz Gustavo'yu istedi.

DEFANSİF YÖNÜ GÜÇLÜ ORTA SAHA İSTİYOR

Fenerbahçe'nin 6.5 milyon euro teklif ettiği Gustavo'yu yakın takibe alan Jardim'in Monaco yöneticilerine bu transferi kesin olarak yapmalarını söylediği belirtildi.

Fransız ekibi, geçtiğimiz günlerde orta sahasında Adrien Silva'yı transfer ederek güçlendirmişti. Ancak Jardim'in savunma gücü ağırlı olan bir orta saha daha istediği ve bu sebeple Brezilyalı yıldıza yöneldiği kaydedildi.

(Sporx)

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