Lens'ten Feyenoord'a: 'Maaşımı Beşiktaş ödesin, geleyim...'

Daha önce Katar'dan gelen teklieri geri çeviren Hollandalı oyuncu bu kez de Feyenoord'un teklifini kabul etmedi. Hollanda temsilcisi, yıldız oyuncuyu kiralamak adına Beşiktaş ile el sıkışsa da Lens'le anlaşamadı.
Feyenoord 6 ay için tecrübeli kanat oyuncusuna 550 bin Euro önerdi. 32 yaşındaki oyuncu ise "Kulübüm ile görüşün, maaşımın geri kalan kısmını onlar ödesin" dedi. Feyenoord bu öneriyi Kara Kartal'a iletti ancak olumlu yanıt alamadı. Deneyimli futbolcu, Siyah-Beyazlılar'dan senelik 2.3 milyon Euro garanti ücret alıyor.
'Beşiktaş'ta kalmak istedi'
Transfer görüşmelerinin olumsuz sonuçlandığını Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat da açıkladı. Lens'i, Türkiye'ye getiren ilk adam olan Hollandalı çalıştırıcı, "Onu istedim ancak o Beşiktaş'ta kalmak istediğini söyledi. Kulübü ile 2.5 yıl daha sözleşmesi var. Taraftarımız merak etmesin zaman dolmadan birini bulacağız" dedi.
(Sabah)
Dün Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'a elenen, hatta TFF 1.Lig ekibinden iki maçta 6 gol yiyen Beşiktaş'ta transfer defteri kapandı.
Fenerbahçe'de yeteri kadar forma şansı bulamayan Ferdi Kadıoğlu için Real Sociedad devreye girdi.
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın'dan boşalan teknik adamlık koltuğuna sezon sonuna kadar Kemal Özdeş'in geçtiğini açıkladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başakşehir maçından önce futbolcularının motivasyonunu yükseltmeye çalışıyor.
Beşiktaş'ta Erzurumspor maçının ardından kötü gidişatın faturası teknik direktör Abdullah Avcı'ya kesildi. 90 dakika sonrasında yönetim Vodafone Park'ta flaş bir toplantı yaptı.
Futbol Federasyonu Vedat Muriqi’in gördüğü sarı kartla başlayan tartışmaları bitirmek için çözümü buldu.
Ttrabzonspor, stoper transferinde gaza bastı. Savunmaya takviye için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Lille’den Soumaoro, Kielce’den Kovacevic ve Göztepe’den Alpaslan Öztürk’ten birine en kısa sürede imza attırmakta kararlı.