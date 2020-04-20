Lens'in rotası Hollanda

AKŞAM
Todo-Fichajes’in haberine göre; tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş’tan Jeremain Lens’in takıma kazandırılmasını istedi. Yapılan haberde Hollanda ekibinin Siyah-Beyazlılar’la temasa geçtiği ve anlaşmanın yakın olduğu vurgulandı. Lens’in de Hollanda’ya dönmek istediğine değinildi.
HAKSIZLIK YAPILDI
Öte yandan Givemesport.com Loris Karius’la ilgili haber yaptı ve Alman file bekçisinin haksızlığa uğradığını yazdı. Haberde, Karius’un Liverpool’da 49 maça çıktığını ancak sadece Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı hatalarla anıldığı vurgulandı.
Simovic 35 yıllık Türk vatandaşlığı hayalinin gerçekleştiğini AKŞAM'a açıkladı... Galatasaray'ın 8 yılına damga vurmuş Karadağlı file bekçisi, “Geçen sene Türk vatandaşı oldum. Türk vatandaşı olarak adım Ergun Gürsoy oldu. Ergun abiyi çok seviyorum. Türkiye'de bana çok yardımcı oldu” dedi.
Fatih Terim, Milliyet'e konuştu, duayen spor yazarı Şansal Büyüka'ya futbolun bugününü ve yarınını yorumladı. Süper Lig için düşünülen 'Çarşamba-Pazar' programına itirazı olmadığını kaydeden Terim, kendi önerisini ortaya attı. Maçların tarafsız sahada oynanmasıyla ilgili Terim görüşünü dile getirdi.
Antalya, liglere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor... Spor Turizmi Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, İtalya başta olmak üzere tüm Avrupa liglerine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını belirtti. Bilindiği gibi UEFA da Şampiyonlar Ligi'ni 8'li final olarak İstanbul'da oynatmayı düşünüyor.
Ergun Gürsoy: “Zoran Simovic'in ismimi kullanması çok güzel bir duygu. İyi çocuktur, bize iyi hizmetleri oldu. Cumhurbaşkanı, Sırbistan ziyaretinde Simovic'e yakınlık göstermiş, sohbet etmişler. Bakan da konuya ilgi gösterdi. Sorun çözüldü.”
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk hedef olarak yabancı isimler düşünülüyor. Laurent Blanc'ın gündemde olmadığı, Zlatko Dalic'in ise olumsuz cevap verdiği bildirildi.
Feyenoord'la sözleşme uzatma hazırlığı yapan Dick Advocaat, transfer politikasını belirledi.
Fenerbahçe, gündemine aldığı Mauro Junior'un kasetlerini Alex de Souza'ya izlettirdi. Sarı-Lacivertlilerin efsanesi, 20 yaşındaki futbolcu için “Bu çocuk gerçekten çok yetenekli. 20 yaşında ama yaşından çok olgun. Mutlaka alınmalı. Uzun yıllar hizmet eder” ifadelerini kullandı.