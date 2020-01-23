'Lens'i çok istedim gelmedi'

AKŞAM
JEREMAİN Lens’e eski hocası Dick Advocaat talip oldu... Şu anda Feyenoord’un başında olan Advocaat, Hollanda Kupası’ndaki Fortuna Sittard maçının ardından açıklamalarda bulundu ve Lens’i istediklerini söyledi. Fox Sports’a konuşan Dick, “Lens’i kadromuza katmak istedik ancak o istemedi. Kulübüyle 2.5 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Ara transfer dönemi bitene kadar bir kanat takviyesi yapacağız. Lens için her şey bitmedi. Ancak ihtimal her zaman vardır” şeklinde konuştu.
85 MAÇTA 9 GOL ATMAYI BAŞARDI
Advocaat’ın bu teklifini düşünmeden geri çeviren Jeremain Lens’in Hollanda’ya gitmek istememesinin nedeni ise Türkiye’de ve Beşiktaş’ta mutlu olması... 2017 yılında Sunderland’den kiralanan ve 2018’de de bonservisi alınan Surinam asıllı oyuncunun Siyah-Beyazlılar ile 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 85 maça çıkan Lens, 9 gol, 17 asistlik performans gösterse de genel anlamda ortaya koyduğu oyunla beklentilerin altında kaldı.
YILLIK 2.3 MİLYON EURO KAZANIYOR
Lens, eski hocası Advocaat ile AZ Alkmaar, PSV Eindhoven, Sunderland ve Fenerbahçe’de birlikte görev yaptı. Tecrübeli çalıştırıcının oyun sisteminde önemli bir karakter olan 32 yaşındaki oyuncu için Feyenoord’un sezon sonunda bir kez daha Beşiktaş’ın kapısını çalacağı iddia edilirken, Lens’in nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu... Beşiktaş yönetimi, hem performansı hem de maaşı nedeniyle Lens’i elden çıkarmak istiyor. Lens, BJK’dan yıllık 2.3 milyon euro ücret ve puan başı 4 bin euro prim alıyor.
Osasuna Kulübü’nün eski genel sekreteri şikeyi itiraf etti! Angel Vizcay, görülen duruşmada verdiği ifadede, kulübün ligde kalmak için peş peşe iki sezon bazı takımlara para verdiğini söyledi.
33 yaşındaki futbolcu, Brezilya ekibi Flamengo’nun teklifini Galatasaray için bekletmeye aldı. Sarı-Kırmızılı kulüpten haber bekliyor.
MAX Kruse, Fenerbahçe’den ayrılmak için gün sayıyor...
Trabzon, talipleri olan Norveçli golcü için elini çabuk tutmaya karar verdi. Karadeniz ekibi, Sörloth’un tapusunu mayıs ayında alacak.
İsviçreli sol bekle ve Milan’la her konuda anlaşan Fenerbahçe, TFF’nin lisans talimatını beklemeye başladı. Olumlu yanıt geldiği an resmi imzalar atılacak.
SÜPER Lig’in lideri Sivasspor’un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay sıra dışı bir röportaja imza attı.
Kırmızı-Siyahlılar, Cengiz Ünder için Roma ile temaslarını sıklaştırdı. Görüşmeler son sürat devam ediyor.