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Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş CANLI

Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş CANLI

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Beşiktaş'ta Vida 6. dakikada kırmızı kart gördü. Mücadele Gazişehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.

İLK 11’LER:

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay, Oğuz, Kana Bıyık, Tosca, Papy, Junior Morais, Tetteh, Diarra, Güray Vural, Kayode, Twumasi

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Dorukhan, Ljajic, N'Koudou, Diaby, Güven Yalçın

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