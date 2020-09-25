Lens isyan ettirdi

AKŞAM

Jeremain Lens, dün akşamki Rio Ave maçında sergilediği kötü performansla büyük tepki topladı.

Beşiktaş'ta sezonun ilk günlerinden itibaren en çok tepki gösterilen isimlerden biri olan Jeremain Lens, Rio Ave maçında da tepkilere maruz kaldı. Sosyal medyada birçok Beşiktaş taraftarı, Hollandalı oyuncunun takımdan gönderilmesi için çağrıda bulundu.