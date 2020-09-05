Lemos ve Enner Valencia takıma çabuk ısındı

Fenerbahçe'ye katılan son iki isim olan Mauricio Lemos ve Enner Valencia, takıma çabuk adapte oldu.
Her iki futbolcu da kısa sürede idmanda kalitelerini göstermeye başladı. Özellikle Lemos, idmanda oynanan çift kale maçlarda son derece hazır göründü.
Uruguaylı stoperin bu akşamki Sivas maçında 11'de olma ihtimali bulunuyor. Antrenmanda hızıyla arkadaşlarının başını döndüren Valencia bir yandan da özel çalışmalar yaparak açık kapatıyor.
Galatasaray'ın Hatayspor karşısındaki temposuz futbolu, sorunun sadece orta sahada olmadığını gösterdi. Arda Turan ve Okan Kocuk ile ilgili detay dikkat çekti.
Beşiktaş'tan yıllık tam 3 milyon euro garanti ücret kazanan Hırvat stoper Domagoj Vida'yı, İtalya takımlarından Parma'nın istediği iddia edildi...
Beşiktaş'ın Al Ahli ile olan sözleşmesini feshederek yollarını ayıran Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Josef'in ismi Galatasaray ile de anılıyor.
Fenerbahçe Yönetimi, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor dışında kalan tüm kulüplerin ürünlerini Fenerium mağazalarında satma kararı aldı. Özellikle mağaza sayıları sınırlı olan Anadolu takımları böylelikle İstanbul'daki taraftarlarına da rahatlıkla ulaşabilecek
Başakşehir sol bek transferi için Celtic'in oyuncusu Bolingoli için Roma ile karşı karşıya geldiği iddia edildi.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında yarın deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.