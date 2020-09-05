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aksam.com.tr
  • 05 Eylül 2020 Cumartesi 12:54
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Lemos ve Enner Valencia takıma çabuk ısındı

Lemos ve Enner Valencia takıma çabuk ısındı

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Fanatik

Sarı-Lacivertliler'e katılan son iki isim olan Mauricio Lemos ve Enner Valencia, takıma çabuk ısındı.

Fenerbahçe'ye katılan son iki isim olan Mauricio Lemos ve Enner Valencia, takıma çabuk adapte oldu.

Her iki futbolcu da kısa sürede idmanda kalitelerini göstermeye başladı. Özellikle Lemos, idmanda oynanan çift kale maçlarda son derece hazır göründü.

Uruguaylı stoperin bu akşamki Sivas maçında 11'de olma ihtimali bulunuyor. Antrenmanda hızıyla arkadaşlarının başını döndüren Valencia bir yandan da özel çalışmalar yaparak açık kapatıyor.

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