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aksam.com.tr
  • 18 Kasım 2020 Çarşamba 09:35
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Lemos Serdar Aziz'den formayı geri almak istiyor

Lemos Serdar Aziz'den formayı geri almak istiyor

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Urguaylı stoper, transfer olduktan sonra kısa sürede formayı kapmıştı.

Ancak Erol Bulut, önce Antalya deplasmanında ardından Kadıköy’deki Konyaspor maçında Lemos’u yedek bırakarak Serdar Aziz’i oynattı. Son iki maçta formasını kaptıran 24 yaşındaki savunmacı, ilk 11’e geri dönmeye kararlı. Gribal enfeksiyon geçirip iyileşen Lemos, idmanlarda performansıyla en çok dikkat çeken isimlerden biri oldu. Serdar’ın vasat Konya performansı da Uruguaylı’yı ilk 11’e yaklaştırdı.

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