Lemos Serdar Aziz'den formayı geri almak istiyor

Ancak Erol Bulut, önce Antalya deplasmanında ardından Kadıköy’deki Konyaspor maçında Lemos’u yedek bırakarak Serdar Aziz’i oynattı. Son iki maçta formasını kaptıran 24 yaşındaki savunmacı, ilk 11’e geri dönmeye kararlı. Gribal enfeksiyon geçirip iyileşen Lemos, idmanlarda performansıyla en çok dikkat çeken isimlerden biri oldu. Serdar’ın vasat Konya performansı da Uruguaylı’yı ilk 11’e yaklaştırdı.
Galatasaray'da Nijerya Milli Takımı ile Sierra Leone maçına çıkan Etebo maçın ilk yarısında sakatlık geçirerek kenara geldi.
Sezon başında Mert Hakan Yandaş'ı ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe, bu kez milli yıldız için harekete geçecek. Emre Belözoğlu, sezon sonunda sözleşmesi bitecek 26 yaşındaki golcünün transferiyle de bizzat ilgilenecek, ocakta imza attırmaya çalışacak.
Çin ekibi Guangzhou RF'de forma giyen Dusko Tosic'in menajeri Milos Malenovic, oyuncusunun Türkiye'den teklif aldığını ancak Tosic'in kalbinin Beşiktaş'tan yana olduğunu ve devre arasında Siyah-Beyazlılara dönmek istediğini açıkladı
8 haftada bir galibiyet alan Bordo-Mavililer, Avcı'yla yeni sayfa açmaya hazırlanıyor. Fırtına önümüzdeki 4 haftada ligin alt sıralarında yer alan Erzurum, Ankaragücü, Sivas ve Kayseri'yle kapışacak. Trabzonspor'un hedefi bu engelleri kayıpsız geçerek rüzgarı arkasına almak.
EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Takımımız, 25 gol atan lider Fransa'nın ardından 18 golle H Grubu'nun en çok gol atan takımı olmanın yanında, savunmadaki harika performansıyla da grubun en az gol yiyen ekibi unvanını elde etmişti.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kaleci transferi ve takımdaki isimler hakkında açıklamalarda bulundu.