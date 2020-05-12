Lemina paylaşımında sarı kırmızılı taraftarlara seslenerek, "Şampiyonluk yolunda elimizden gelenin fazlasını yapmaya, sahada sizler için savaşmaya hazırız! Bu yolculukta sahadaki 12. oyuncumuz yani siz değerli taraftarlarımızın desteğine de ihtiyacımız var. Haydi hep birlikte yapalım şu işi" sözlerini kullandı.
Southampton'dan kiralanan 26 yaşındaki Gabonlu Mario Lemina sarı kırmızılı formayla bu sezon çıktığı 25 maçta 1 gol kaydetti.
LEMINA'NIN O PAYLAŞIMI
Bu gönderiyi Instagram'da gör
���� Şampiyonluk yolunda elimizden gelenin fazlasını yapmaya, sahada sizler için savaşmaya hazırız! Bu yolculukta sahadaki 12. oyuncumuz yani siz değerli taraftarlarımızın desteğine de ihtiyacımız var. Haydi hep birlikte yapalım şu işi! ���� • • ���� It's time to do our mission again! We will give our best to be the CHAMPION! We also need our 12th player on the pitch, our fans! Lets do this together boys! ���� • • #LionTeam #galatasaray #cimbom #Beastmodeon99
���������� �� ������������ (@lemsm13)'in paylaştığı bir gönderi ()
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş görevinden ayrıldı. Şaş yazılı bir metin yayınlayarak ayrılığı resmen duyurdu. İşte Şaş'ın istifasının perde arkasında yatan gerçekler...
Porto'nun bonservis bedelini düşürmesiyle Aboubakar'ın transferi yeniden gündeme geldi. Beşiktaş'a dönmeyi çok isteyen Kamerunlu golcünün de Kartal'a gelmek için bizzat devreye girdiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu'ndan, Trabzon halkına büyük destek geldi. Tecrübeli isim Ramazan ayında memleketi Trabzon'a gıda yardımında bulundu.
Beşiktaş için flaş bir iddia gündeme geldi. Sol bek arayan Kartal'ın, Galatasaray'dan ayrılacak olan Yuto Nagatomo için düğmeye basacağı kaydedildi. Japon yıldızın da kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği ve Beşiktaş'a 'evet' diyebileceği öğrenildi.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, kadın ve erkek liglerinde sezonun mevcut haliyle tescil edildiğini açıkladı.
Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Titi, Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Brezilyalı stoper, Sarı-Kırmızılılarla 1 yıllık opsiyonu olmasına rağmen kulüpten izin isteyerek Sarı-Lacivertlilere imza atacak.
Galatasaray teknik heyetinde istifa şoku. Hasan Şaş, görevinden ayrıldığını açıkladı.