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aksam.com.tr
  • 12 Mayıs 2020 Salı 00:25
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  • 12 Mayıs 2020 Salı 00:25

Lemina'dan şampiyonluk paylaşımı: "Haydi hep birlikte yapalım şu işi!"

Lemina'dan şampiyonluk paylaşımı: "Haydi hep birlikte yapalım şu işi!"

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Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Mario Lemina yaptığı paylaşımda yeniden şampiyonluk için savaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Lemina paylaşımında sarı kırmızılı taraftarlara seslenerek, "Şampiyonluk yolunda elimizden gelenin fazlasını yapmaya, sahada sizler için savaşmaya hazırız! Bu yolculukta sahadaki 12. oyuncumuz yani siz değerli taraftarlarımızın desteğine de ihtiyacımız var. Haydi hep birlikte yapalım şu işi" sözlerini kullandı.

Southampton'dan kiralanan 26 yaşındaki Gabonlu Mario Lemina sarı kırmızılı formayla bu sezon çıktığı 25 maçta 1 gol kaydetti.

LEMINA'NIN O PAYLAŞIMI

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