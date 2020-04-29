Lemina zora girdi

Koronavirüs salgını nedeniyla yaşanan kriz, futbolu da derinden etkilerken oyuncu bonservislerinde de ciddi bir düşüş var. Gabonrewiev adlı internet sitesinin haberine göre; Galatasaray'ın Southampton'dan kiraladığı Mario Lemina'nın bonservisi de 6.4 milyon Euro'ya kadar gerilerken yine de Aslan'ın bu rakamı ödemesinin zor olduğu kaydedildi. Sarı-kırmızılıların İngiliz ekibini yeniden kiralamaya ikna etmek için görüşeceği vurgulandı.
Trabzonspor Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, 23 Milyon TL kar açıkladıklarını söyledi. Doğan, 1 Haziran 2018 ile 28 Şubat 2019 tarihleri arasında 63 Milyon TL zarar açıkladıklarını hatırlatarak, 1 Haziran 2019 ile 29 Şubat 2020 arasında ise 23 Milyon TL kar elde ettiklerini belirtti.
Brezilya devi Independente Kulübü'nde forma giyen genç yetenek Kaio Felipe Santos Silva, uçurtma uçururken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcu 21 yaşındaydı...
Fenerbahçe'de bu sezon basketbolda THY Euroleague'de ve ligde işler istenildiği gibi gitmedi. Basketbol şubesini yeniden eski günlerine döndürmeyi hedefleyen Fenerbahçe Beko'da görev değişikliği oldu.
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, ligin yeniden başlamasını iple çektiklerini söyledi. Koronavirüs konusunda ülkemizin son 4-5 günde büyük bir gelişme sağladığını belirten Doğan, "Bu da her şeyin planlandığı gibi ilerlediğinin göstergesi. İnşallah ligler de planlandığı gibi 12 Haziran'da başlayacak." dedi.
Galatasaray'da gösterdiği performansla alkış alan Mario Lemina'nın bonservisi konusunda indirim gelse de sarı-kırmızılıların bu rakamı da ödemesinin zor olduğu kaydedildi.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, gelecek sezondan itibaren Old Trafford Stadı'na ayakta seyirci alınacağını duyurdu.
Koronavirüs spor camiasında da can almaya devam ediyor. Zeytinburnu Telsiz Spor Kulübü Başkanı Turgay Kalyoncu, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kalyoncu'nun kronik kalp ve şeker hastası olduğu belirtildi.