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aksam.com.tr
  • 12 Mart 2020 Perşembe 08:00
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  • 12 Mart 2020 Perşembe 08:09

Lemina: Yüzde 100'ümü vereceğim

Lemina: Yüzde 100'ümü vereceğim

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Galatasaray yıldızı Lemina, “Beşiktaş derbisi oynayacağız. Sahada yüzde 100'ümü vereceğim. Taraftarımız olduğunda sahada 1 kişi fazla hissediyoruz” dedi.

AKŞAM

G.SARAY’IN Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, dünkü idmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Lemina, “2’nci yarıdan itibaren farklı bir Galatasaray var. Üst seviyede bir Galatasaray ortaya çıktı. Bunun nedeni de beraber oynadıkça otomatikliğin yerleşmesi. Birbirimizi daha iyi tanıyoruz ve bunu da sahaya yansıtıyoruz. Yaptığımız hazırlıklar aynı şekilde devam ediyor. Bizim için önemli bir maç (Beşiktaş) olacak” diye konuştu. Yıldız oyuncu, “Formamı alıp, geri döneceğim. Yüzde 100’ümü sahada vereceğim” yorumunu yaptı.

MUTLUYUM

Lemina, “Kendi adıma konuşursam G.Saray’da çok mutluyum. Ancak sezon sonu bakıp ne olacağını o zaman göreceğiz. Koronavirüs sebebiyle maçların seyircisiz oynanması gibi bir durum şu an yokmuş sanırım. Umarım hep gelirler. Taraftarımız olmadan farklı oluyor. Taraftarımız olduğu zaman 1 kişi fazla oynuyoruz” dedi.

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