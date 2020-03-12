Lemina: Yüzde 100'ümü vereceğim

AKŞAM
G.SARAY’IN Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, dünkü idmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Lemina, “2’nci yarıdan itibaren farklı bir Galatasaray var. Üst seviyede bir Galatasaray ortaya çıktı. Bunun nedeni de beraber oynadıkça otomatikliğin yerleşmesi. Birbirimizi daha iyi tanıyoruz ve bunu da sahaya yansıtıyoruz. Yaptığımız hazırlıklar aynı şekilde devam ediyor. Bizim için önemli bir maç (Beşiktaş) olacak” diye konuştu. Yıldız oyuncu, “Formamı alıp, geri döneceğim. Yüzde 100’ümü sahada vereceğim” yorumunu yaptı.
MUTLUYUM
Lemina, “Kendi adıma konuşursam G.Saray’da çok mutluyum. Ancak sezon sonu bakıp ne olacağını o zaman göreceğiz. Koronavirüs sebebiyle maçların seyircisiz oynanması gibi bir durum şu an yokmuş sanırım. Umarım hep gelirler. Taraftarımız olmadan farklı oluyor. Taraftarımız olduğu zaman 1 kişi fazla oynuyoruz” dedi.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA), Utah Jazz'ın Fransız oyuncusu Rudy Gobert'de corona virüsü (Covid-19) tespit edilmesinin ardından tüm maçlar süresiz olarak askıya aldı.
UEFA Şampiyonlar Lig Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda 2-1 yenildiği Borussia Dortmund'u evinde 2-0'la geçen Paris-Saint Germain, çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın son dakikalarında Neymar ve Emre Can arasında gergin anlar yaşandı.
İSMİ Fenerbahçe teknik direktörlüğü için anılan Roger Schmidt, Hollanda ekibi PSV ile anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe dört koldan yeni teknik direktörünü ararken gelecek olan hocayı ciddi sıkıntılar bekliyor.
Galatasaray'ın dün yaptığı idmanda sakatlanarak antrenmanı yarıda bırakan Henry Onyekuru'nun durumu belli oldu. Genç yıldızın ciddi bir sorunu olmadığı öğrenildi. Nijeryalı futbolcunun Beşiktaş derbisinde oynaması bekleniyor.
Fenerbahçe'de, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde dünyayı sarsan koronavirüse karşı geniş kapsamlı önlemler alınmaya başlandı.
Beşiktaş emektar oyuncuları Gökhan Gönül ve Atiba ile anlaştı. İki futbolcu da mali konularda yönetime hiç sorun çıkartmadı.