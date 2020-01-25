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aksam.com.tr
  • 25 Ocak 2020 Cumartesi 07:28
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  • 25 Ocak 2020 Cumartesi 07:28

Lemina için iki Premier League devi devreye girmeye hazırlanıyor

Lemina için iki Premier League devi devreye girmeye hazırlanıyor

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Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mario Lemina'yı Manchester United ve Arsenal'in takip ettiği iddia edildi.

Galatasaray'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fransa'dan Onze Mondial'in haberine göre Mario Lemina'yı takip eden kulüpler arasında Arsenal ve Manchester United geliyor.

Southampton'da sakatlanmadan önce gösterdiği performansla göz dolduran, Juventus döneminde de geleceğin yıldızlarından biri olarak gösterilen Lemina'nın Fransa ile U20 Şampiyonu olduğu dönemden bu yana iki takım tarafından da takip edildiği yazıldı.

Geçirdiği sakatlıktan sonra Türkiye'de Galatasaray formasıyla performansını yükselttiği yazılan Lemina'nın Türkiye'de gözden kaçmayacak performanslara imza attığı yazıldı.

Öte yandan Lemina'nın sezon sonunda Southampton'a geri dönmesinin yüksek ihtimal olduğu ve bu performansı devam ettiği takdirde yeniden zirveye çıkabileceği belirtildi. Galatasaray kulübü, Mario Lemina'nın sezon sonuna kadar Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladığı duyurusunda oyuncu üzerinden satın alma opsiyonu hakkına 16 milyon euro karşılığında sahip olduklarını belirtmişti.

Galatasaray formasını bu sezon 18 resmi maçta 1374 dakika giyen Mario Lemina 1 gol kaydetti.

(Sporx)

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