Leipzig Sörloth için bir karşılama düzenleyecek

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Sörloth'u, Leipzig'e transfer olması halinde statta taraftarlar karşılayacak.
Alman ekibi bugün Sörloth'u kadrosuna katarsa, Mainz ile oynayacağı maç öncesi stattaki 8500 futbolseverine yeni golcülerini tanıtacak.
Leipzig Teknik Direktörü Nagelsmann ise Sörloth ile ilgili soruya, "Gelirse mutlu olurum" şeklinde cevap verdi.
Leicester City'ye transfer olan Cengiz Ünder, sosyal medya hesabından Roma'ya veda ederken yeni kulübüne de teşekkür etti.
Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde son 2 sezonun şampiyonları Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Galatasaray, İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Trezeguet için yeniden Aston Villa'yla görüşme halinde.
Porto, Ze Luis için bir anda fikir değiştirdi. Portekiz ekibi başta Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralama teklifine sıcak baksa da Arap kulüplerinin, yıldız oyuncu için devreye girmesi sonrasında direkt bonservis istedi. Luis ise Kanarya'ya gelmek için her türlü fedakârlığa hazır olduğunu belirtti.
Alman ekibi Leipzig, Trabzonspor'dan transfer edeceği Alexander Sörloth için bir karşılama düzenleyecek.
Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Siyah Beyazlıların Hırvat yıldızı Vida'ya İtalyan devinden teklif geldi.