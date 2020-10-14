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aksam.com.tr
  • 14 Ekim 2020 Çarşamba 09:31
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Leipzig parayı yatırdı, maaşlar gününden önce ödendi

Leipzig parayı yatırdı, maaşlar gününden önce ödendi

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Leipzig, Alexander Sörloth transferi için Trabzonspor'a 10 milyon euroluk ödemeyi yaptı. Bordo-Mavililer de kasasına giren bu paranın ardından futbolculara ödemelerini gününden önce yaptı.

Türk kulüpleri ekonomik anlamda zorluklar yaşarken, Trabzonspor feraha ulaştı. Alexander Sörloth'un, Alman ekibi Leipzig'e 10 milyon Euro'luk (93.1 milyon TL) satışı sonrasında dün bu rakam Fırtına'ya ulaştı. Kırmızı-Beyazlılar'ın, ücreti Karadeniz ekibinin hesabına yatırdığı öğrenildi. Norveçli golcünün performansına göre Trabzon 1 milyon Euro daha alabilecek.

MAAŞLAR GÜNÜNDEN ÖNCE YATIRILDI

Alman ekibinin ödediği bu rakamın büyük bir bölümü Bankalar Birliği anlaşmasına giderken, kalan kısmı da oyunculara dağıtıldı. Futbolculara ödemelerini gününden önce yapan Bordo-Mavililer, yine maaşları erkenden banka hesaplarına yatırdı. Bu durum da Milli ara sonrası için takımda doping etkisi yarattı.

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