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aksam.com.tr
  • 28 Mayıs 2020 Perşembe 07:52
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Leipzig - Hertha Berlin maçında kazanan yok

Leipzig - Hertha Berlin maçında kazanan yok

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Bundesliga'nın 28'inci haftasında Leipzig, sahasında Hertha Berlin ile 2-2 berabere kaldı.

Almanya Bundesliga’nın 28’inci haftasında 3’üncü sırada bulunan Leipzig, sahasında 11’inci basamaktaki Hertha Berlin’i konuk etti. Red Bull Arena’da oynanan karşılaşmanın 9’uncu dakikasında Marko Grujic konuk ekibi öne geçirdi. 24’üncü dakikada Klostermann ev sahibi ekip adına ağları sarsarak dengeyi sağladı ve ilk devre bu skorla sona erdi:1-1.

Ev sahibi ekipte 63’üncü dakikada Halstenberg, ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kart takımını 10 kişi bıraktı. Leipzig, 68’inci dakikada öne geçti. Konuk ekipten Jarstein topu kendi ağlarına yolladı. Mücadelede son sözü Piatek söyledi. Polonyalı golcü 82’nci dakikada penaltıdan attığı golle maçın skorunu tayin etti.

Bu sonuçla Leipzig puanını 55’e, Hertha Berlin ise 35’e yükseltti.

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