Leicester'a Fulham sürprizi

King Power Stadı'nda oynanan maçta Fulham'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Ademola Lookman ve 38. dakikada penaltıdan Ivan Cavaleiro attı.
Ev sahibi ekibin tek golünü ise 86. dakikada Harvey Barnes kaydetti.
Leicester City'de milli futbolcu Cengiz Ünder ikinci yarıda oyuna dahil olurken, sakatlığı devam eden Çağlar Söyüncü kadroda yer almadı.
Ligde üst üste ikinci maçını kaybeden Leicester City 18 puanda kalırken, Fulham 7 puana yükseldi.
Süper Lig'in 10. haftasında ağırladığı Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Samet Aybaba, hafta boyunca çalıştıkları hücum varyasyonlarını sahada uyguladıklarını ama sonuca ulaşamadıklarını söyledi.
Süper Lig'in 10. haftası bugün oynanan iki maçla tamamlandı.
Barcelona'da 2003-2010 tarihleri arasında kulüp başkanı olan Joan Laporta, 24 Ocak'ta yapılacak başkanlık seçiminde aday olacağını açıkladı.
Beşiktaş derbisiyle sarsılan Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu, takımı teselli etti. Belözoğlu, "Dik duracağız, zorlukların altından beraber kalkacağız, geride bizi bekleyen 30 hafta ve onlarca puan var. Bu takım şampiyon olacak." dedi.
Koronavirüs nedeniyle hastanede yoğun bakıma tedavisi süren Yılmaz Vural'ın eşi Seda Vural, tecrübeli çalıştırıcının sağlık durumuyla ilgili konuştu.
• "Doktorlar, durumunun biraz daha iyiye gittiğini düşünüyorlar ama bu bir süreç."
• "Yılmaz daha önce hiç Covid olmadı."
Fransız Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ilk kadın hakem olacak.