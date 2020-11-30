Leicester'a Fulham sürprizi

Beşiktaş derbisiyle sarsılan Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu, takımı teselli etti. Belözoğlu, "Dik duracağız, zorlukların altından beraber kalkacağız, geride bizi bekleyen 30 hafta ve onlarca puan var. Bu takım şampiyon olacak." dedi.

Son dakika: Yılmaz Vural'dan yeni haber

Koronavirüs nedeniyle hastanede yoğun bakıma tedavisi süren Yılmaz Vural'ın eşi Seda Vural, tecrübeli çalıştırıcının sağlık durumuyla ilgili konuştu.

• "Doktorlar, durumunun biraz daha iyiye gittiğini düşünüyorlar ama bu bir süreç."

• "Yılmaz daha önce hiç Covid olmadı."