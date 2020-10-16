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aksam.com.tr
  • 16 Ekim 2020 Cuma 11:44
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Leicester City'de Çağlar Söyüncü şoku yaşanıyor

Leicester City'de Çağlar Söyüncü şoku yaşanıyor

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A Milli Futbol Takımı'nın, Uluslar Ligi'nde oynadığı maçlarda da sakatlığının tam olarak geçmemesi sebebiyle şans bulamayan Çağlar Söyüncü'nün, pazar günü Aston Villa karşısında da görev alamayacağı belirtildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de Çağlar Söyüncü şoku yaşanıyor.

A Milli Futbol Takımı'nın, Uluslar Ligi'nde oynadığı maçlarda da sakatlığının tam olarak geçmemesi sebebiyle şans bulamayan 24 yaşındaki savunmacının, pazar günü Aston Villa karşısında da görev alamayacağı belirtildi.

Yaşanan bu gelişme, İngiliz basınında Leicester adına büyük bir kayıp olarak nitelendirildi.

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