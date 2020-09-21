Leicester City, Premier Lig'in zirvesinde

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Dilmen: ‘Galatasaray şampiyonluğa oynayacaktır‘ Dilmen: ‘Galatasaray şampiyonluğa oynayacaktır‘ Ünlü yorumcu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği maçı yorumladı. Galatasaray'ın oyunundan övgüyle bahseden Dilmen, "Galatasaray potansiyeli yüksek takıma karşı iyi futbol oynadı. Onun için de çok değerli bir galibiyet elde etti. Galatasaray herhalde ligin yarısını kazanacaktır. Şampiyon da olabilir tabi, şampiyonluğa da oynayacaktır." dedi.

Arda'dan Taylan'a Xavi'li övgü Arda'dan Taylan'a Xavi'li övgü Galatasaray kaptanı Arda Turan'dan, 2-0'lık Başakşehir galibiyetinin ardından son günlerinde formda ismi Taylan Antalyalı'ya Xavi övgüsü.

Toroğlu: 'Luyindama ve Marcao Türkiye'nin en iyi ikilisi' Toroğlu: 'Luyindama ve Marcao Türkiye'nin en iyi ikilisi' Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçın ilk yarısını yorumlayan eski hakem Erman Toroğlu mücadeleyi değerlendirdi. Toroğlu katıldığı canlı yayında, 'Luyindama ile Marcao, bence şu anda Türkiye'deki en iyi ikili. Anlaşan iki stoper, gittikçe de anlaşıyorlar' diye konuştu.

Terim'den F.Bahçe temennisi: 'İnşallah devam ettiririz' Terim'den F.Bahçe temennisi: 'İnşallah devam ettiririz' Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir karşısında aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduğunu ve bu keyif veren oyunun üzerine koyarak devam edeceklerini söyledi. Terim, haftaya oynayacakları derbi maçına ilişkin de konuştu.

Okan Buruk: ‘Pes etmek yok‘ Okan Buruk: ‘Pes etmek yok‘ Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in ikinci haftasında 2-0 yenildikleri Galatasaray maçında pozisyon üretmekte sıkıntı yaşadıklarını söyledi.