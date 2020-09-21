Leicester City, Premier Lig'in zirvesinde

İki yıl önce transfer ettiği Çağlar Söyüncü'den sonra bu sezon da Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna katan Leicester City, Burnley'yi ağırladı.
Leicester City, Çağlar'ın 90 dakika oynadığı mücadeleyi, Barnes'ın 20, Pieters'ın (kendi kalesine) 50, Justin'in 61 ve Praet'in 79. dakikadaki golleriyle 4-2 kazandı.
Burnley'nin gollerini ise 10. dakikada Wood ve 73. dakikada Dunne kaydetti.
Puanını 6'ya çıkaran Leicester City, averajla liderliğe yükseldi.
Ünlü yorumcu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği maçı yorumladı. Galatasaray'ın oyunundan övgüyle bahseden Dilmen, "Galatasaray potansiyeli yüksek takıma karşı iyi futbol oynadı. Onun için de çok değerli bir galibiyet elde etti. Galatasaray herhalde ligin yarısını kazanacaktır. Şampiyon da olabilir tabi, şampiyonluğa da oynayacaktır." dedi.
Galatasaray kaptanı Arda Turan'dan, 2-0'lık Başakşehir galibiyetinin ardından son günlerinde formda ismi Taylan Antalyalı'ya Xavi övgüsü.
Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçın ilk yarısını yorumlayan eski hakem Erman Toroğlu mücadeleyi değerlendirdi. Toroğlu katıldığı canlı yayında, 'Luyindama ile Marcao, bence şu anda Türkiye'deki en iyi ikili. Anlaşan iki stoper, gittikçe de anlaşıyorlar' diye konuştu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir karşısında aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduğunu ve bu keyif veren oyunun üzerine koyarak devam edeceklerini söyledi. Terim, haftaya oynayacakları derbi maçına ilişkin de konuştu.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in ikinci haftasında 2-0 yenildikleri Galatasaray maçında pozisyon üretmekte sıkıntı yaşadıklarını söyledi.
La Liga'da son şampiyon Real Madrid, 2020-2021 sezonundaki ilk maçında konuk olduğu Real Sociedad ile 0-0 berabere kaldı.