Leicester City, Premier Lig'in 4'üncü haftasında ilk mağlubiyetini aldı

Lige 3'te 3 yaparak başlayan Leicester City'de milli futbolculardan Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kalırken, Cengiz Ünder 55. dakikada Daniel Amartey'nin yerine oyuna girdi.
Karşılaşmanın gollerini 14. dakikada Michail Antonio, 34. dakikada Pablo Fornals ve 83. dakikada Jarrod Bowen attı. 2020-21 sezonundaki ilk puan kayıplarını yaşayan Leicester haftayı 9 puanla kapattı. West Ham United ise puanını 6'ya yükseltti. Cengiz Ünder'in ilk kez forma giydiği Mavi-beyazlı ekip, milli maçlara verilen aranın ardından Aston Villa'yı konuk edecek.
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yenen Gençlerbirliği, yaklaşık 20 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.
Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıkan Josef de Souza, 1-0'lık mağlubiyete rağmen sahanın en çok top kapan, ikili mücadele kazanan ve isabetli pas atan ismi oldu.
Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor, kendi sahasında Atakaş Hatayspor'u farklı mağlup etti: 6-0.
Süper Lig'in 4. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u 6-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Milli takım arasına lider girmek istiyorduk. Amacımız oydu." dedi.
Fransa Ligue 1'de Lille, milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in gol attığı maçta Strasbourg'u 3-0 yendi.
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Rangers'a elenerek Avrupa'ya veda eden Galatasaray, transfer dönemindeki son 48 saati hareketli geçirecek.