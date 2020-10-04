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aksam.com.tr
  • 04 Ekim 2020 Pazar 17:28
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Leicester City, Premier Lig'in 4'üncü haftasında ilk mağlubiyetini aldı

Leicester City, Premier Lig'in 4'üncü haftasında ilk mağlubiyetini aldı

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DHA

İngiltere Premier Lig'in 4'üncü haftasında oynanan maçta Leicester City sahasında West Ham United'a 3-0 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı.

Lige 3'te 3 yaparak başlayan Leicester City'de milli futbolculardan Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kalırken, Cengiz Ünder 55. dakikada Daniel Amartey'nin yerine oyuna girdi.

Karşılaşmanın gollerini 14. dakikada Michail Antonio, 34. dakikada Pablo Fornals ve 83. dakikada Jarrod Bowen attı. 2020-21 sezonundaki ilk puan kayıplarını yaşayan Leicester haftayı 9 puanla kapattı. West Ham United ise puanını 6'ya yükseltti. Cengiz Ünder'in ilk kez forma giydiği Mavi-beyazlı ekip, milli maçlara verilen aranın ardından Aston Villa'yı konuk edecek.

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