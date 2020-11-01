Leicester City, Ozan Tufan için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor

Yeni sezona hem Fenerbahçe hem A Milli Takım formasıyla rüya gibi bir başlangıç yapan Ozan Tufan kısa süre için Avrupa'nın önde gelen takımlarının dikkatini çekmeyi başardı.
RESMİ GİRİŞİMLER BAŞLADI
A Milli Takım formasıyla Almanya ve Sırbistan karşılaşmalarında gol katkısı sağlayan ama özellikle orta sahadaki güçlü oyunuyla izleyenleri mest eden Tufan için resmi girişimler başladı.
LEICESTER TEKLİF YAPMAYA GELİYOR
Fenerbahçe ile birlikte A Milli Takım'da da performansıyla göz dolduran ve yıldızı her geçen gün parlayan Ozan Tufan'ı Leicester City'nin takip ettiği ortaya çıktı. Bir süredir Ozan'ı takipte olan Premier Lig ekibinin Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı ifade ediliyor.
LYON DA TAKİPTE
Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosunda bulunduran Leicester'ın Ozan Tufan'ın menajeri ile temasta olduğu da gelen haberler arasında ancak İngiliz ekibinin işi kolay değil. Ozan Tufan'ı Fransız ekibi Lyon'un takip ettiği ve ciddi bir şekilde ilgilendiği de biliniyor.
SERBEST KALMA BEDELİ REVİZE EDİLMİŞTİ
Fenerbahçe yönetiminin ise Ozan Tufan konusundaki tavrında herhangi bir değişiklik yok. Sarı-lacivertliler, Ozan'ın serbest kalma bedelini yeni sözleşmesinde 20 milyon euro olarak revize etmişti.
SERGEN YALÇIN’DAN SİHİRLİ DOKUNUŞ
Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transferi sonrası ilk yıllarında zorluk yaşayan Ozan Tufan 2 sezon önce Sergen Yalçın yönetimindeki Alanyaspor'a transfer olmuş ve inanılmaz bir gelişim kaydetmişti.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye geri dönen ve formayı alan Ozan Tufan 34 maçta forma giymiş ve 6 gol 6 asistlik katkı sağlamıştı. Ozan Tufan bu sezon Sarı Lacivertli formayla 6 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.
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