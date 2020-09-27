Leicester City, Manchester City'yi 5'ledi

Derbiden notlar: Galatasaray cephesi

Süper Lig'in 3. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, ligde son oynanan Medipol Başakşehir maçının ilk 11'ine göre zorunlu tek değişiklik yaptı.