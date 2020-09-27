  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 27 Eylül 2020 Pazar 20:50
  • |
  • Son Güncelleme:

Leicester City, Manchester City'yi 5'ledi

Leicester City, Manchester City'yi 5'ledi

Paylaş

AA

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Leicester City, deplasmanda Manchester City'yi 5-2 mağlup etti.

Etihad Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi Manchester City, 4. dakikada Riyad Mahrez'in ağları sarmasıyla 1-0 öne geçti. Leicester City'de Jamie Vardy, ceza sahası içinde düşürülmesinin ardından takımına penaltı vuruşu kazandırdı. Topun başına geçen Vardy, 37. dakikada attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda üst üste ataklar geliştiren Leicester City, 54. ve 58. (penaltıdan) dakikalarda Vardy, 77. dakikada James Maddison ve 88. dakikada penaltıdan Youri Tielemans'ın golleriyle mücadeleden 5-2 galip ayrıldı. Manchester City'nin ikinci golünü, 84. dakikada Nathan Ake kaydetti.

Vardy, ikisi penaltıdan olmak üzere attığı 3 golle "hat-trick" yaparak galibiyette başrolü oynadı.

Leicester City'de, mücadelenin 47. dakikasında sarı kart gören milli oyuncu Çağlar Söyüncü, 90 dakika boyunca sahada kaldı. Yeni transfer Cengiz Ünder ise takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

Lige 3'te 3 yaparak başlayan Leicester City, 9 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Manchester City ise 3 puanda kaldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Sessiz derbi, sessiz bitti
Sessiz derbi, sessiz bitti

Sessiz derbi, sessiz bitti

Gustavo: ‘İdeal 11'e geçince her şey kolay olacak‘
Gustavo: ‘İdeal 11'e geçince her şey kolay olacak‘

Gustavo: ‘İdeal 11'e geçince her şey kolay olacak‘

Belhanda: ‘Şimdilik Galatasaray'dayım‘
Belhanda: ‘Şimdilik Galatasaray'dayım‘

Belhanda: ‘Şimdilik Galatasaray'dayım‘

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Derbiden notlar: Galatasaray cephesi
Derbiden notlar: Galatasaray cephesi

Derbiden notlar: Galatasaray cephesi

Süper Lig'in 3. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, ligde son oynanan Medipol Başakşehir maçının ilk 11'ine göre zorunlu tek değişiklik yaptı.

Derbiden notlar: Fenerbahçe cephesi
Derbiden notlar: Fenerbahçe cephesi

Derbiden notlar: Fenerbahçe cephesi

Süper Lig'in 3. haftasındaki derbide Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, geçen hafta oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişiklik yaptı.

Derbide sahaya dışarıdan işaret fişeği atıldı
Derbide sahaya dışarıdan işaret fişeği atıldı

Derbide sahaya dışarıdan işaret fişeği atıldı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 7. dakikasında dışarıdan sahaya işaret fişeği atıldı.

Suarez'li Atletico'dan farklı galibiyet
Suarez'li Atletico'dan farklı galibiyet

Suarez'li Atletico'dan farklı galibiyet

La Liga'nın 3. haftasında Atletico Madrid, sahasında Granada'yı 6-1 yendi.

Sergen Yalçın: ‘Özür diliyoruz‘
Sergen Yalçın: ‘Özür diliyoruz‘

Sergen Yalçın: ‘Özür diliyoruz‘

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 3. haftasında İttifak Holding Konyspor'a karşı deplasmanda aldıkları 4-1'lik yenilginin kendilerini üzdüğünü söyledi.

Beşiktaş'a Konya'da büyük şok
Beşiktaş'a Konya'da büyük şok

Beşiktaş'a Konya'da büyük şok

Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.