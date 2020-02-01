Leicester City ile Chelsea yenişemedi

King Power Stadı'nda oynanan karşılaşmada, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Leicester City ve Chelsea karşılaştı.
İlk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanan mücadelenin 46. dakikasında Antonio Rüdiger, attığı golle Chelsea'yi 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekip 54. dakikada Harvey Barnes ve 64. dakikada Ben Chilwell ile goller bulup skoru 2-1'e getirse de Chelsea'nin defans oyuncusu Rüdiger 71. dakikada 1 gol daha atarak maçın sonucunu belirledi: 2-2
Leicester City'de Çağlar Söyüncü, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika boyunca sahada kaldı.
Bu sonuçla puanını 49'a çıkaran Leicester City 3. sıradaki yerini korurken, 4. sıradaki Chelsea ise puanını 41'e yükseltti.
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlıların başında ilk maçına Çaykur Rizespor deplasmanında çıkıyor. işte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele Beşiktaş'ın 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.
İngiltere Premier Lig'in 25. hafta açılış maçında, milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, konuk ettiği Chelsea ile 2-2 beraber kaldı.
Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.
Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin, Türkiye Basketbol Milli Takımı'nda oynayacağını açıkladı.
Ara transfer dönemi dün akşam saat 18.00 itibarıyla sona ererken, Galatasaray beklenen stoper transferini gerçekleştiremedi. Gerek Finansal Fair Play kriterleri, gerekse yabancı kontenjanında beklenen hamlelerin yapılamaması sebebiyle risk almak zorunda kaldı.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği kısıtlı limit sebebiyle transfer dönemini sessiz geçiren Beşiktaş, pencerenin kapanmasına saatler kala kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi. Kara Kartal, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Fiorentina’nın formasını giyen Kevin-Prince Boateng’i renklerine bağladı.
Galatasaray Kulübü, sezon başında İspanya temsilcisi Celta Vigo'dan kiraladığı Emre Mor'u Yunanistan'ın Olympiakos takımına kiraladı.