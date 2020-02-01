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aksam.com.tr
  • 01 Şubat 2020 Cumartesi 18:14
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  • 01 Şubat 2020 Cumartesi 18:14

Leicester City ile Chelsea yenişemedi

Leicester City ile Chelsea yenişemedi

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İngiltere Premier Lig'in 25. hafta açılış maçında, milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, konuk ettiği Chelsea ile 2-2 beraber kaldı.

King Power Stadı'nda oynanan karşılaşmada, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Leicester City ve Chelsea karşılaştı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanan mücadelenin 46. dakikasında Antonio Rüdiger, attığı golle Chelsea'yi 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekip 54. dakikada Harvey Barnes ve 64. dakikada Ben Chilwell ile goller bulup skoru 2-1'e getirse de Chelsea'nin defans oyuncusu Rüdiger 71. dakikada 1 gol daha atarak maçın sonucunu belirledi: 2-2

Leicester City'de Çağlar Söyüncü, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Bu sonuçla puanını 49'a çıkaran Leicester City 3. sıradaki yerini korurken, 4. sıradaki Chelsea ise puanını 41'e yükseltti.

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Leicester City ile Chelsea yenişemedi
Leicester City ile Chelsea yenişemedi

Leicester City ile Chelsea yenişemedi

İngiltere Premier Lig'in 25. hafta açılış maçında, milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, konuk ettiği Chelsea ile 2-2 beraber kaldı.

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