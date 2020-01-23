Leicester City galibiyeti hatırladı

İngiltere Premier Lig'in 24. maç gününde Leicester City ile West Ham United karşı karşıya geldi. King Power'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Leicester City 4-1'lik skorla kazandı.

Leicester, 24. dakikada Harvey Barnes ve 45. dakikada Ricardo Pereira ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Gollerde her iki oyuncu birbirlerine asisti yaptı.

İlk yarıda topa %25 ila 35 arasında değişen oranlarda sahip olan West Ham, ikinci yarıda daha cesur bir oyun oynamaya başladı. 50. dakikada Mark Noble'ın penaltı golüyle farkı 1'e indiren West Ham, daha riskli bir oyun oynamaya başladı.

Riskli oyununun sonucunda Leicester, 79. dakikada penaltı kazandı. Ayoze Perez, 81. dakikada penaltı vuruşunu gole çevirmeyi başardı. Ayoze Perez, 88. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi.

Milli yıldızımız Çağlar Söyüncü, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

3 maçtır galibiyete hasret olan Leicester, bu sonuçla birlikte puanını 48'e yükseltti. West Ham ise 23 puanda kaldı ve ateş hattından çıkamadı.

Leicester City, hafta sonu Chelsea'yi konuk edecek. West Ham ise sahasında Liverpool ile karşılaşacak.