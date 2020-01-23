Leicester City galibiyeti hatırladı

Leicester, 24. dakikada Harvey Barnes ve 45. dakikada Ricardo Pereira ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Gollerde her iki oyuncu birbirlerine asisti yaptı.
İlk yarıda topa %25 ila 35 arasında değişen oranlarda sahip olan West Ham, ikinci yarıda daha cesur bir oyun oynamaya başladı. 50. dakikada Mark Noble'ın penaltı golüyle farkı 1'e indiren West Ham, daha riskli bir oyun oynamaya başladı.
Riskli oyununun sonucunda Leicester, 79. dakikada penaltı kazandı. Ayoze Perez, 81. dakikada penaltı vuruşunu gole çevirmeyi başardı. Ayoze Perez, 88. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi.
Milli yıldızımız Çağlar Söyüncü, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
3 maçtır galibiyete hasret olan Leicester, bu sonuçla birlikte puanını 48'e yükseltti. West Ham ise 23 puanda kaldı ve ateş hattından çıkamadı.
Leicester City, hafta sonu Chelsea'yi konuk edecek. West Ham ise sahasında Liverpool ile karşılaşacak.
Beşiktaş, 3-2’nin rövanşında kendi sahasında BB Erzurumspor’a yine aynı skorla mağlup oldu ve Ziraat Türkiye Kupası’ndan elendi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, BB Erzurumspor'a 3-2 mağlup olarak Türkiye Kupası'na veda ettikleri maçta yenilen 3. golün ardından kulübede olay bir ifade kullandı.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Beşiktaş, deplasmanda 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında BB Erzurumspor’a 3-2 yenildi ve kupaya veda etti.
Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun rövanşında BB Erzurumspor ile oynadığı maçta siyah beyazlı futbolcular Caner Erkin ve Mohamed Elneny arasında gerginlik yaşandı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Erzurumspor'u konuk eden Beşiktaş'ta siyah - beyazlı taraftarlar, kaleci Loris Karius'a ıslıklı tepkide bulundu.
Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fransız futbolcu Remi Walter'ı kadrosuna kattı.
Galatasaray Kulübü, sol bek oyuncusu Emre Taşdemir'in sözleşmesini 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzattı.