  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 11 Ocak 2020 Cumartesi 20:43
  • |
  • 11 Ocak 2020 Cumartesi 20:43

Leicester City evinde yara aldı

Leicester City evinde yara aldı

Paylaş

İngiltere Premier Lig'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, konuk ettiği Southampton'a 2-1 mağlup oldu.

Ligin 22. haftasında King Power Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Southampton'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Stuart Armstrong ve 81. dakikada Danny Ings kaydetti. Leicester City'nin tek golünü, 14. dakikada Dennis Praet attı.

Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü, 90 dakika boyunca sahada kaldı. 45 puanda kalan Leicester City, iki maç eksiği bulunan lider Liverpool'un 13 puan gerisinde yer aldı. Southampton ise puanını 28'e çıkardı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesi veren takımlardan Chelsea, ağırladığı Burnley'yi penaltıdan Jorginho, Tammy Abraham ve Callum Hudson-Odoi'nin ağları sarsmasıyla 3-0 mağlup etti.

Manchester United ise Marcus Rashford (2),  Anthony Martial ve Mason Greenwood'un fileleri havalandırdığı maçta konuk ettiği Norwich City'yi 4-0'la geçti.

Bu sonuçların ardından Chelsea 39, Manchester United ise 34 puana yükseldi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Galatasaray'dan tek gollü hazırlık

title

Pınar Karşıyaka evinde yine kazandı

title

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Sporda Şiddetsiz İletişim projesi hakkında açıklama

Cenk Tosun´un Yeni Takımı Belli Oldu

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray Babel'in ayrılığını resmen açıkladı
Galatasaray Babel'in ayrılığını resmen açıkladı

Galatasaray Babel'in ayrılığını resmen açıkladı

Galatasaray Ryan Babel'in ayrılığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, sezon sonuna kadar Ajax'a kiraladıkları Hollandalı oyuncu için 1,55 milyon euro kiralama bedeli alınacağını duyurdu.

Mert Çetin'e bir talip daha
Mert Çetin'e bir talip daha

Mert Çetin'e bir talip daha

Galatasaray'ın stoper transferindeki bir numaralı hedefi Mert Çetin için İtalya'dan sıcak bir transfer haberi geldi.

'Şiddetle değil, gönülden bağlan'
'Şiddetle değil, gönülden bağlan'

'Şiddetle değil, gönülden bağlan'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın hayata geçirdiği "Sporda Şiddetsiz İletişim" projesine dair açıklamalarda bulundu.

Başkan açıkladı! Onyekuru'nun hastalığı...
Başkan açıkladı! Onyekuru'nun hastalığı...

Başkan açıkladı! Onyekuru'nun hastalığı...

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sıtmaya yakalanan Nijeryalı futbolcuları Henry Onyekuru'nun yaklaşık 3 hafta içinde sağlığına kavuşacağını söyledi.

Dün imzayı attı, bugün maça çıktı
Dün imzayı attı, bugün maça çıktı

Dün imzayı attı, bugün maça çıktı

İngiltere Premier Lig’in 22. hafta mücadelesinde Arsenal deplasmanda Crystal Palace’a konuk oldu. Mücadele 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

TFF'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye büyük şok
TFF'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye büyük şok

TFF'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye büyük şok

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına ilişkin itirazı, Tahkim Kurulu tarafından reddedildi.

TFF'den Beşiktaş'ı hedef alan açıklama
TFF'den Beşiktaş'ı hedef alan açıklama

TFF'den Beşiktaş'ı hedef alan açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin başvurularını reddetmesinin ardından federasyondan yeni bir açıklama geldi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.