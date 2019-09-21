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  3. Leicester City evinde geri döndü! Çağlar Söyüncü büyük alkış aldı

Leicester City evinde geri döndü! Çağlar Söyüncü büyük alkış aldı

Leicester City evinde geri döndü! Çağlar Söyüncü büyük alkış aldı

İngiltere Premier Lig'de 6. hafta mücadelesinde Brendan Rodgers'ın takımı Leicester City, Tottenham'ı 2-1 yendi. Maçta iki gol verilmedi.

İngiltere Premier Lig'de 6. hafta mücadelesinde Brendan Rodgers'ın takımı Leicester City ile Mauricio Pochettino'nun çalıştırdığı Tottenham kozlarını paylaştı.

King Power Stadı'nda oynanan karşılaşmada Leicester City, 2-1'lik skorla kazandı. A Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü mücadelede 90 dakika sahada kaldı

Tottenham'ın golünü 29. dakikada Harry Kane kaydederken, Leicester City 69'da Ricardo Pereira ile eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekip James Maddison ile 85'te 3 puanı aldı

Karşılaşmada 16. dakikada Ndidi, 66'da ise Aurier'in golleri VAR'a gidilmesinin ardından geçersiz sayıldı. Aurier'in golünde milimetreler ile golün iptal olması dikkat çekti ve sonrasında ise maç Leicester lehine döndü

Alınan bu sonucun ardından Tottenham 8 puanda kaldı. Leicester puanını 11 yaptı. Ligin bir sonraki haftasında Leicester sahasında Newcastle'ı konuk edecek. Tottenham ise Southampton'ı ağırlayacak.

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