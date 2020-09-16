Leicester City, Cengiz Ünder için 25 milyon euroyu gözden çıkardı

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Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin, Cengiz Ünder için Roma'ya 25 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi. Milli futbolcumuz da Premier Lig'e gitmeye sıcak bakıyor.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın formasını giyen Milli futbolcumuz Cengiz Ünder için flaş bir iddia ortaya atıldı. Çizme temsilcisinde Nicola Zaniola ve Diego Perotti'nin sakatlıkları sonrasında takımda kalması beklenen Cengiz'in, İngiltere Premier Lig'den taliplerinin olduğu öğrenildi. Buna göre özellikle 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Leicester City'nin devrede olduğu edinilen bilgiler arasında yer alıyor.



LEICESTER 25 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

Ayrıca Ada temsilcisinin, 23 yaşındaki futbolcu için 25 milyon euroyu gözden çıkardığı bilgisine ulaşıldı. İki kulübün yöneticileri önümüzdeki günlerde İtalya'da bir araya gelecek. Cengiz'in oynadığı bölgede alternatif sıkıntısı çeken Roma şu an itibarıyla satışa sıcak bakmasa da Milli futbolcumuzun İngiltere'de oynamak istediği belirtildi.