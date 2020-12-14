Leicester City Brighton'a patladı

Ligde zirve mücadelesi veren takımlardan Leicester City, King Power Stadı'nda ağırladığı Brighton & Hove Albion'u 27. ve 44. dakikalarda James Maddison ve 41. dakikada Jamie Vardy'nin golleriyle 3-0 mağlup etti.
Leicester City'de milli oyuncu Cengiz Ünder, karşılaşmayı yedek kulübesinden takip etti.
Puanını 24'e çıkaran Leicester City, ligde üçüncü sıraya yükseldi. Brighton & Hove Albion ise 10 puanla 16. sırada kaldı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat, Giresunspor yenilgisinin ardından istifa etti.
Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyeti değerlendirdi.
Alanyaspor'un yıldız oyuncularından Bakasetas, 2 gol attığı Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlı ekibin stoperi Montero, maç sonu açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 12. haftasında ağırladığı Gaziatep FK'ye 2-1 yenilen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, şansızlıklar yaşadıklarını dile getirdi.
Süper Lig'in 12. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta Rosier, cezalı duruma düştü.