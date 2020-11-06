Leicester City Braga'ya gol yağdırdı

Leicester City'de milli futbolcu Cengiz Ünder, maça 11'de başladı.
Premier Lig ekibi sahaya Schmeichel, Justin, Fofana, Fuchs, Albrighton, Tielemans, Choudhury, Thomas, Maddison, Cengiz Ünder, Iheanacho 11'i ile çıktı.
48. dakikada Iheanacho'ya asist yapan Cengiz Ünder, maçın 62. dakikasında yerini Dennis Praet'e bıraktı.
Leicester'a 4-0'lık galibiyeti getiren golleri 20 ve 47'de Iheanacho, 67'de Praet ve 78'de Maddison attı.
Premier Lig ekibi, bu galibiyetle grubunda 3'te 3 yaparak 9 puanla liderlik koltuğunda oturdu.
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