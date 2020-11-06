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aksam.com.tr
  • 06 Kasım 2020 Cuma 01:08
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Leicester City Braga'ya gol yağdırdı

Leicester City Braga'ya gol yağdırdı

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Leicester City, UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda sahasında karşılaştığı Braga'yı 4-0 gibi rahat bir skorla geçmeyi başardı.

Leicester City'de milli futbolcu Cengiz Ünder, maça 11'de başladı.

Premier Lig ekibi sahaya Schmeichel, Justin, Fofana, Fuchs, Albrighton, Tielemans, Choudhury, Thomas, Maddison, Cengiz Ünder, Iheanacho 11'i ile çıktı.

48. dakikada Iheanacho'ya asist yapan Cengiz Ünder, maçın 62. dakikasında yerini Dennis Praet'e bıraktı.

Leicester'a 4-0'lık galibiyeti getiren golleri 20 ve 47'de Iheanacho, 67'de Praet ve 78'de Maddison attı.

Premier Lig ekibi, bu galibiyetle grubunda 3'te 3 yaparak 9 puanla liderlik koltuğunda oturdu. 

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