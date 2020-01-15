SPOR GÜNDEMİ

Korsana yasa geliyor Korsana yasa geliyor ‘Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’nda korsan yayın ve bahis konusu gündeme geldi. Spor Yasası’nda korsan yayınla ilgili bir yasa düzenlemesi yapılması kararı alındı. Yasada korsan yayını yapan ve bu yayınları izleyenlere hapis ile para cezası verilecek.

Başkan'dan futbol zirvesi Başkan'dan futbol zirvesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve kulüp başkanlarını kabul etti.

'Larkin bu hafta tamam' 'Larkin bu hafta tamam' Hidayet Türkoğlu: “Larkin, THY Avrupa Ligi’nin en başarılı oyuncusu. Böyle değerli bir oyuncuyu Milli Takım’da gerek ben gerekse teknik ekip görmek ister. Bu hafta içinde kendisiyle de görüşme yapacağız.”

Mesut'a Çin işkencesi Mesut'a Çin işkencesi Arsenal maçlarını yayınlamayan Çin televizyonu, çevrimiçi eski maçlardan da Mesut’un ismini sildi. Yıldız oyuncunun Uygur açıklamasına destek veren Köln Kulübü’nün de 1.5 milyon euroluk sponsorluğu iptal edildi.

Yeniden Muriqi Yeniden Muriqi TOTTENHAM Menajeri Mourinho, “Kane sakatlığı sebebiyle büyük ihtimalle bu sezon forma giyemeyecek. Kesinlikle bir forvete ihtiyacımız var” dedi.

Lefter'in hayatı film Lefter'in hayatı film Türk futbolu ve Fenerbahçe’nin efsane isminin hayatı “Beyaz Perde”ye taşınacak.