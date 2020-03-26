Leeds Unitedlı futbolcular, kulüp personeli için maaşlarında kesinti yapacak

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok ülkede futbol karşılaşmalarının ertelendiği ve ekonomik problemlerin yaşandığı hatırlatıldı.
İngiliz ekibinde futbolcular ve teknik heyetin, kulüpteki 272 çalışanın maaşının tam olarak ödenebilmesi için ücretlerinin bir kısmından feragat ettikleri belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen futbol direktörü Victor Orta, "Oyuncularım inanılmaz bir beraberlik örneği sergilediler, bu davranışlarından gurur duyuyorum. Onlara ve teknik direktör Marcelo Bielsa'ya teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
2003-2004 sezonunda düştüğü Premier Lig'e yeniden yükselme mücadelesi veren Leeds United, Championship'te 71 puanla ilk sırada yer alıyor.
Koronavirüse yakalanan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, sağlık durumuyla ilgili bir son dakika açıklaması yaptı.
Milli futbolcumuz Merih Demiral, eğitimine evinden devam edip fotoğraf gönderen 100 öğrenciye kitap seti göndereceğini, ayrıca koronavirüse rağmen evinden çıkmak zorunda olan ve Kızılay'ın belirleyeceği 2000 aileye erzak yardımı yapacağını açıkladı.
Medipol Başakşehir, futbolcular, teknik heyet ve personele yapılan koronavirüs testlerinin sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.
İngiltere Championship Lig ekiplerinden Leeds United'da futbolcular ve teknik heyet, kulüpte tam zamanlı çalışan personelin maaşlarında kesinti yapılmaması için kendi ücretlerinde kesintiye gidecek.
İspanya'nın Real Madrid Kulübü, maçlarını oynadığı ünlü Santiago Bernabeu Stadı'nı, ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürüttüğü mücadelenin hizmetine verdi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah beyazlı takımla ilgili son gelişmeleri aktarırken, "Futbolcular evlerinde bireysel çalışma yapıyor mu?" sorusuna verdiği cevapla şaşırttı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in koronavirüs test sonucu belli oldu.