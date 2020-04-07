Leeds United'ın eski kalecisinden Galatasaray itirafı

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Fatih Terim'in koronavirüs test sonucu belli oldu Fatih Terim'in koronavirüs test sonucu belli oldu Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yaptırdığı son koronavirüs testinin sonucu belli oldu.

Sinan Bolat'tan AKŞAM'a çok özel açıklamalar: ‘Türkiye'den teklifler var‘ Sinan Bolat'tan AKŞAM'a çok özel açıklamalar: ‘Türkiye'den teklifler var‘ AKŞAM'a samimi açıklamalarda bulunan milli kalecş Sinan Bolat, 'Beşiktaş'a transfer' kapısını da açık bıraktı: “Sezon sonunda sözleşmem bitiyor. Hem Avrupa'dan hem de Türkiye'den beni isteyenler var. Bunu net olarak söyleyebilirim. Ama bu süreçte bir takım ismi vermem doğru olmaz. Hayırlısı.”

65 yaş üstüne yiyecek kolisi 65 yaş üstüne yiyecek kolisi Fenerbahçe, İstanbul Valiliği'nin kampanyasına 33 bin koliyle destek vermişti. Sarı-Lacivertliler, kendi genel kurul üyelerini de unutmadı. Üyelere kulüpten adres için tek tek telefon açılıyor.

Beşiktaş Yönetimi indirim için düğmeye bastı! Beşiktaş Yönetimi indirim için düğmeye bastı! Beşiktaş'ta beklenen oldu ve yönetim kurulu, maaş indirimi konusunda futbolcularla görüşmelere başlama kararı aldı.

Falcao 15 milyon dolar Falcao 15 milyon dolar Kolombiya basını: “Galatasaray, Falcao'dan memnun. Ancak 15 milyon dolar gibi bir teklif gelirse şartlar değişebilir.”

Başkan açıkladı! 2 hakemde koronavirüs çıktı Başkan açıkladı! 2 hakemde koronavirüs çıktı MHK liglere verilen aranın sona ermesinden sonra tüm hakemlerin hazır olması amacıyla e-eğitim platformu üzerinden bir uygulama başlattı. Zekeriya Alp, "Hakemlerimizin hepsi ile irtibata geçtik. Korona virüs ile ilgili sıkıntısı olup olmadıklarını sorduk. Çok şükür sadece iki hakemimizin pozitif sonuçları dışında endişe edeceğimiz bir olayımız yok."