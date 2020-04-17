Leeds United'ın efsanesi Norman Hunter, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi

İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United'ın efsane futbolcusu Norman Hunter, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Leeds United'ın efsane ismi Norman Hunter, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İNGİLTERE'NİN KAZANDIĞI TEK DÜNYA KUPASININ KAHRAMANLARINDANDI

İngiltere’nin kazandığı 1966 Dünya Kupası’nda kadronun kilit isimlerinden biri olan 76 yaşındaki Hunter, 10 Nisan'dan beri koronavirüs tedavisi görüyordu.

Kaldığı hastaneden yapılan açıklamaya göre, Norman Hunter tüm çabalara rağmen hayata tutunamadı ve bu sabah yaşamını yitirdi.

14 YILLIK LEEDS KARİYERİNDE 6 KUPA KAZANDI

Norman Hunter, 14 yıl boyunca giydiği Leeds United formasıyla 1968'de Lig Kupası, 1969'da Charity Shield, 1972'de FA Cup kazanıp, iki kez İngiltere ve bir kez Fuar Şehirleri Kupası zaferi yaşamıştı.