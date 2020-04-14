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  • Leeds United'ın Cyle Larin için Beşiktaş'a 6 milyon Euro teklif edeceği iddia edildi
  • 14 Nisan 2020 Salı 09:31
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  • 14 Nisan 2020 Salı 09:31

Leeds United'ın Cyle Larin için Beşiktaş'a 6 milyon Euro teklif edeceği iddia edildi

Leeds United'ın Cyle Larin için Beşiktaş'a 6 milyon Euro teklif edeceği iddia edildi

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Beşiktaş'ın sezon başında Zulte Waregem'e satın alma opsiyonuyla kiraladığı Cyle Larin, Belçika ekibinde gösterdiği performansla göz doldurdu. Zulte, oyuncunun 2,4 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanmaya hazırlanırken koronavirüs salgını sebebiyle bu kararından vazgeçmişti. Konuyla ilgili son iddia ise yine Belçika basınından geldi, Leeds United'ın Cyle Larin için Beşiktaş'a 6 milyon Euro teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Sezon başında Belçika ekibi Zulte Waregem'e satın alma opsiyonu ile birlikte kiralanan Cyle Larin, gösterdiği performansla göze girmeyi başarmıştı. Oyuncunun 2.4 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanmayı planlayan Waregem, Koronavirüs salgınının baş göstermesinin ardından bu kararını askıya almıştı.

Belçika ekibinin konuya yaklaşımındaki belirsizlik devam ederken, Beşiktaş yönetimi ise 24 yaşındaki forvetin transferiyle ilgili İngiltere umudunu koruyor.

Championship'te lider durumda olan Leeds United'ın teknik patronu Marcelo Bielsa'nın listesinde yer alan Larin ile aynı ligden başka kulüplerin de ilgilendiği gelen bilgiler arasında. Siyah-beyazlı yönetimin, Zulte Waregem'in opsiyonu son güne kadar kullanmaması halinde Kanadalı yıldızı daha yüksek bir bedelle İngiltere'ye göndereceği belirtildi.

6 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Belçika basınında çıkan haberlerde Leeds'in Larin için sezon sonu 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'ın kapısını çalacağı ileri sürüldü.

(Sabah)

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