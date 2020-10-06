Leeds United Rapinha'yı kadrosuna kattı

Premier Lig'de teknik direktör Marcelo Bielsa ile yapacakları merakla beklenen Leeds United, transferin son gününde önemli bir transfer yaptı.
İngiliz ekibi, Ligue 1 ekiplerinden Rennes'te oynayan 23 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Raphinha'yı 17 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattı.
Rennes'in geçen sezon 23 milyon euro bedelle transfer ettiği Raphinha, Fransa'da 36 maça çıkmış ve 8 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.
Galatasaray, sakatlığı olan Fernando Muslera'nın lisansını çıkarttı. TFF'ye son saatlerde verilecek listede bir yabancı dışarıda kalacak.
Galatasaray'ın yıldız oyuncuları Belhanda ve Feghouli'nin yönetimi protesto ettiği ortaya çıktı.
Yaptığı transferler rakiplerini kıskandıran Kanarya, son günde bombaları patlattı. Trabzonspor'un 1, Beşiktaş'ın 1, Galatasaray'ın ise hiç oyuncu açıklayamadığı günde Fenerbahçe tam 3 futbolcuya imza attırdı. Bu sezon 18 yeni ismi kadrosuna katan Sarı-Kanarya'nın taraftarlarına son gün hediyeleri, Perotti, Pelkas ve Ademi oldu.
Celtic'in eski oyuncularından Chris Sutton, Galatasaray galibiyetinin ardından abartalı sevinç yaşanması sebebiyle Rangers'ı eleştirdi.
Beşiktaş, ligin ilk 4 haftası baz alındığında, tarihi bir başarısızlık yaşıyor. Sezona Trabzonspor'u deplasmanda yenerek başlayan Kartal, daha sonraki 3 maçtan sadece 1 puan çıkarttı. Sergen Yalçın ilk 4 haftalık bölümde Abdullah Avcı'yla aynı kaderi paylaştı ve Siyah-Beyazlılar sadece 4 puan toplayabildi.
Fenerbahçe'de Altay'ın yeni sezonla birlikte performansının yükselmesindeki en büyük rol sahibi kaleci antrenörü Michael Kraft.