Leeds United Rapinha'yı kadrosuna kattı

Leeds United, transferin son gününde Rennes'in kanat oyuncusu Raphinha için kasasından 17 milyon euro çıkardı.

Premier Lig'de teknik direktör Marcelo Bielsa ile yapacakları merakla beklenen Leeds United, transferin son gününde önemli bir transfer yaptı.

İngiliz ekibi, Ligue 1 ekiplerinden Rennes'te oynayan 23 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Raphinha'yı 17 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattı.

Rennes'in geçen sezon 23 milyon euro bedelle transfer ettiği Raphinha, Fransa'da 36 maça çıkmış ve 8 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.