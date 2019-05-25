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Leeds United, Michael Frey transferi için devrede

Leeds United, Michael Frey transferi için devrede

Fenerbahçe’nin en çok tartışılan transferlerinden biri olan Michael Frey’e İngiltere’den talip var.

Fenerbahçe’nin sezon başında FC Zurich’ten transfer ettiği Frey bu sezon beklentilerin oldukça altında kalmıştı. Sarı lacivertlerin elden çıkarmayı planladığı İsviçreli oyuncuya sürpriz bir talip çıktığı iddia edildi.

Bielsa, Frey'i istedi

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre hücum hattını zenginleştirmek isteyen Leeds United, Frey transferi için devreye girdi.

Marcelo Bielsa’nın elinde üç golcü olduğu ancak bu isimlerin istikrarsız bir grafik sergilemeleri nedeniyle bu bölgeye bir takviye düşünüldüğü kaydedildi.

(Ajansspor)

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