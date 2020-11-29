Leeds United galibiyet hasretini Everton ile dindirdi

Premier Lig'in 10. hafta mücadelesinde Everton ile Leeds United, Goodison Park'ta karşılaştı. Deplasman ekibi maçı 1-0 kazandı.
Leeds United'ın golü 79. dakikada Raphinha'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Leeds, puanını 14'e yükseltti. Everton ise, 16 puanda kaldı.
Everton, Premier Lig'in 11. haftasında Burnley ile deplasmanda karşılaşacak. Leeds United ise aynı haftada Chelsea deplasmanına gidecek.
DEVLERİN İLK MAÇI
Bu maçla birlikte Carlo Ancelotti ve Marcelo Bielsa kariyerlerinde ilk kez karşı karşıya geldiler.
Son 3 maçında 2 kez yenilen ve 1 kez berabere kalan Leeds, 3 maçlık galibiyet hasretini bu maçla bitirdi.
Diego Maradona'nın çocuğu olduğunu iddia eden Santiago Lara (19), Maradona'nın defnedilmesinden 24 saat sonra DNA testi için mezarın geri kazılmasını talep ediyor.
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut, Beşiktaş derbisinin planını belirledi, öğrencilerinden telaş yapmadan son ana kadar maçın içinde kalmalarını istedi.
Ünlü yorumcu, eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ettiği maçı yorumladı. Dilmen, Galatasaray'ın şampiyonluk iddiası için "Şampiyonluk yarışında olup olmamak Fatih Terim'in elinde. Çünkü Fatih Terim'in formsuzluğu direkt olarak takımı etkiliyor." dedi.
Ünlü yorumcu, eski hakem Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ettiği maçı yorumladı.
Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, "Daha önce çok daha farklı yendiğimiz maçlar oldu ama bugün birinci dakikadan 93'ün sonuna kadar oyundan ben de zevk aldım. İzleyenler de zevk aldı. Bu üç puan bize çok iyi geldi." dedi.
Galatasaray, bugün Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılarda eksikler can sıkıyor.