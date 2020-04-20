Charlton Teknik Direktörü Lee Bowyer, 2019-20 sezonunu tamamlamak için ‘çok fazla engel' olduğunu söyledi.

AKŞAM

Bowyer “Koronavirüs nedeniyle insanlar hâlâ ölüyor. Bu durumda oyuncularıma, ailelerini riske atmalarını söyleyemem. Evlerinde eşleri hamile olan birkaç oyuncumuz var ve bana ‘Özür dileriz, eşlerimiz hamile olduğu için antrenman yapmıyoruz’ dediler. Bunun önüne geçemeyiz” ifadelerini kullandı.

MAYISTA İDMANA BAŞLARIZ

Liverpool'un ispanyol orta saha oyuncusu Pedro Chirivella, mayıs ayı ortasında antrenmanlara başlayacaklarını ve haziran ayında Premier Lig’in oynanabileceğini iddia etti. Premier Lig, Callum Hudson-Odoi ve Mikel Arteta’nın koronavirüs testleri pozitif çıktıktan sonra 13 Mart tarihine kadar süresiz askıya alınmıştı.

