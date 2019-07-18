Lecce'nin hocasından Fikret Orman'a Burak Yılmaz cevabı

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Yıldız golcü için Sky Sport’a önemli bilgiler veren Liverani Burak Yılmaz’ı istediklerini belirtirken, tecrübeli teknik adamın ‘bütçenin önemli bir kısmını 33 yaşındaki futbolcuya ayırdık’ sözleri dikkat çekti.

İşte Lecce teknik direktörü Fabio Liverani’den Burak Yılmaz açıklaması…

Burak Yılmaz istediğimiz, arzu ettiğimiz bir forvet tek amacımız onu almak. Listemizde farklı seçenekler de var ama tercihimiz Burak’tan yana. Kulübümüzün önemli bir bütçesini ona ayırdık (3 yıllık anlaşma 7,5 milyon Euro net maaş) İyi bir takım oluşturmak istiyoruz savunmada ve hücumda iyi organize olmak istiyoruz, bunun için forvet hattımızda Burak Yılmaz’ı görmek bize güç katacaktır.