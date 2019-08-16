Lecce'de forma numaraları belli oldu! '17' ayrıntısı dikkat çekti

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1,5 aydır Burak Yılmaz transferiyle ilgilenen ve iki kez Beşiktaş'ın kapısını çalan Lecce'de forma numaraları belli oldu.
LECCE BURAK İÇİN BİR KEZ DAHA GELECEK
Bu sezon kadrosuna tam 10 transfer yapan ve forvet hattına Lapadula haricinde iyi bir golcü takviyesi yapamayan sarı kırmızılı ekibin Burak Yılmaz ısrarının devam ettiği belirtilirken, Sportif Direktör Meluso'nun menajer Özkan Doğan aracılığıyla Başkan Fikret Orman'a mesaj gönderdiği öğrenildi. 9 gün sonra transfer sezonu sona erecek olan İtalya'da, Lecce'nin Burak hamleleri devam edecek gibi gözükürken, 33 yaşındaki yıldız futbolcunun da Serie A'da oynamak istediği ifade edildi. Forma numaralarında '17' ayrıntısının boş kalması kafalarda soru işareti bırakırken, Meluso'nun önümüzdeki günlerde yine İstanbul'a çıkarma yapacağı bildirildi.
İşte Lecce'de forma numaraları...
2 Riccardi, 3 Vera, 4 Petriccione, 5 Lucioni, 6 Benzar, 7 Haye, 8 Mancosu, 9 Lapadula, 10 Falco, 11 Shakhov, 13 Rossettini, 14 Dumancic, 16 Meccariello, 18 Pierno, 19 La Mantia, 20 Dubickas, 21 Gabriel, 22 Vigorito, 23 Tabanelli, 25 Gallo, 27 Kazanda, 28 Fiamozzi, 29 Rispoli, 32 Lo Faso, 37 Majer, 39 Dell ' Orc, 75 Felici, 77 Tachtsidis, 95 Bleve, 97 Chironi.
Burak Yılmaz transferi için Beşiktaş'ı yoklamaya devam eden Lecce'de forma numaraları belli oldu.
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